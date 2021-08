Gendarmerie maritime : nouvel appel à candidatures pour six patrouilleurs

Après l’échec d’une première procédure, initiée en avril 2020 et déclarée infructueuse en juin dernier, un nouvel appel à candidatures a été lancé en août pour le renouvellement des principaux moyens nautiques de la Gendarmerie maritime. Cette fois, il concerne le remplacement de l’ensemble des six actuels patrouilleurs côtiers de gendarmerie (PCG) et non plus, comme précédemment, deux premières…