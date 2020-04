Gendarmerie maritime : appel d’offres pour de nouveaux patrouilleurs à Cherbourg

La Direction Générale de l’Armement vient d’émettre le premier appel d’offres du plan de renouvellement des six futurs patrouilleurs de la Marine nationale affectés à la Gendarmerie maritime, auprès de laquelle cette formation de la Gendarmerie nationale est mise pour emploi. Avec, pour commencer, le remplacement des deux unités basées à Cherbourg, l’Athos et l’Aramis, dont la zone d’action s’étend de Dunkerque à Brest. Construits au chantier Naval de l’Esterel et mis en service en 1980 et 1981, ces anciens patrouilleurs de surveillance des sites, employés par la Marine nationale depuis Bayonne au profit du centre DGA Essais de missiles des Landes, ont été versés en 2015 à la Gendarmerie maritime et transférés à Cherbourg, où ils ont remplacé le patrouilleur Glaive, unité de 40 mètres datant de 1977. Longs de 32 mètres pour une largeur de 6.5 mètres et un déplacement de 108 tonnes en charge, l’Athos et l’Aramis, dont la coque est en bois, peuvent atteindre 28 nœuds. Leur équipage comprend 13 gendarmes et leur armement des mitrailleuses de 12.7mm et 7.62mm.

Les Athos et Aramis peu après leur arrivée à Cherbourg en 2015 (© : MARC OTTINI)

Leur succession sera assurée par de nouveaux patrouilleurs côtiers de gendarmerie (PCG) qui vont donc, dès l’origine, être conçus pour cette mission, en tenant compte de l’évolution des besoins opérationnels de la Gendarmerie maritime. Les futures unités seront plus grandes, afin de pouvoir mieux évoluer en haute mer, en particulier dans des conditions météo plus dures, avec des capacités accrues. Leur longueur sera proche de 50 mètres. Le dimensionnement de l’équipage sera analogue à celui des Athos et Aramis, avec la capacité d’embarquer 6 personnes supplémentaires, soit un total de 19 couchages minimum. Moins rapides que leurs aînés (une vitesse supérieure à 22 nœuds étant demandée), ils compenseront avec une grande embarcation rapide d’intervention, sachant que la Gendarmerie maritime dispose aujourd’hui de semi-rigides de 6.5 à 9.5 mètres. Taillés pour effectuer des missions d’environ 7 jours sans ravitaillement, les PCG de nouvelle génération disposeront de moyens de surveillance et de détection classiques, comprenant un radar et des moyens optroniques. Ils seront également aptes à la mise en œuvre de petits drones aériens. L’armement restera centré sur des mitrailleuses, la plus lourde ayant un calibre de 12.7mm.

Selon le marché, publié le 8 avril, les chantiers intéressés ont jusqu’au 4 juin pour remettre une offre.

Comme d’autres administrations, à l’image de la Douane avec ses nouvelles vedettes garde-côtes, le choix a été fait de ne pas ouvrir l’appel d’offres à l’ensemble des six PCG à renouveler. Cela, probablement, pour des questions budgétaires et du fait que les unités suivantes pourront être légèrement différentes en fonction de leurs missions et lieux d’intervention.

Après l’Athos et l’Aramis, il s’agira de remplacer quatre autres patrouilleurs de 32 mètres d’un modèle différent et à coque composite : la Jonquille et le Jasmin réalisés par Couach et mis en service en 1996 et 1997, ainsi que le Géranium et la Violette sortis en 1997 du site Naval Group à Lorent. Ces quatre PCG sont respectivement basés à Toulon, Papeete (Tahiti), Lorient et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Le PCG Jasmin basé à Papeete (© : MATTHIEU LE BONNIEC)

Le PCG Géranium basé à Lorient (© : MARC OTTINI)

L’an dernier, la Marine nationale et la Gendarmerie maritime tablaient sur une livraison des PCG de nouvelle génération à partir de 2022, avec un rythme de mise en service d’un à deux bateaux par an.

En dehors des patrouilleurs, on rappellera que la flotte de vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) va s’élargir avec la commande, le 27 janvier, de trois nouvelles unités de 22 mètres (une quatrième est en option) à Socarenam qui les livrera en 2021 et 2022. Le constructeur boulonnais vient par ailleurs de livrer l’Armet, une nouvelle vedette de sûreté maritime et portuaire (VSMP) destinée au peloton (PSMP) de la Gendarmerie maritime couvrant le port de Nantes Saint-Nazaire.

Vue des futures VCSM (© : PIERRE DELION ARCHITECTURE)

La VSMP Armet (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)