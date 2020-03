Gendarmerie maritime: la nouvelle VSMP arrive en Loire

Convoyée en semi-remorque depuis Calais, où elle a été construite par Socarenam, la toute nouvelle vedette de sûreté maritime et portuaire (VSMP) de la Gendarmerie maritime a été mise à l’eau mercredi 11 mars au port à sec de Saint-Viaud, dans l’estuaire de la Loire. L’Armet, c’est son nom, a été immédiatement testée, réalisant différents types d’évolutions et atteignant à pleine puissance la vitesse requise de 30 nœuds (voir reportage photo complet en fin d’article). A l’issue des derniers essais et vérifications conduits par la Direction Générale de l’Armement (DGA), et après validation par la Commission Permanente des Programmes et des Essais (CPPE) de la Marine nationale, la vedette sera livrée dans les prochaines semaines au peloton de sûreté maritime et portuaire (PSMP) de Nantes Saint-Nazaire. Les gendarmes la prendront ensuite en main afin que ce nouveau moyen soit pleinement opérationnel d’ici l’été.

Remplacement du Haubert, qui partira à Calais

L’Armet, qui prend comme toutes les VSMP de la Gendarmerie maritime le nom d’une pièce d’armure, en l’occurrence un casque de chevalier du XIV/XVème siècle, a été commandée en décembre 2019 dans le cadre d’un marché comprenant également pour la Marine nationale la construction d’une vedette d’entrainement à l’hélitreuillage. Basé sur le même design, le Palyvestre a rejoint Toulon fin février et doit être inauguré par la base d’aéronautique navale d’Hyères à la fin du mois.

Pour en revenir à l’Armet, cette vedette va remplacer au sein du PSMP de Nantes Saint-Nazaire le Haubert, l’une des huit VSMP du type Pavois mises en service en 2011. Initialement affectée au PSMP de Port-de-Bouc, chargé de couvrir les installations portuaires de Fos-sur-Mer, le Haubert a été redéployé dans l’estuaire de la Loire en 2018, lorsque le peloton ligérien a été créé. Un moyen temporaire, en attendant la livraison d’une nouvelle unité plus adaptée à cette zone. Une fois l’Armet mis en service, le Haubert sera réaffecté au PSMP de Calais, créé en 2019.

Une unité plus grande et mieux adaptée

Conçue par le bureau d’architecture nantais Pierre Delion, l’Armet est nettement plus grande que les précédentes unités du type Pavois (12.6 mètres de long pour 3.9 de large). Sa longueur atteint 15 mètres et sa largeur 5.46 mètres (avec défenses). Un gabarit plus adapté aux interventions semi-hauturières du peloton ligérien, qui intervient jusqu’à la zone d’attente des navires de commerce, située à un peu plus de 12 milles au large de Saint-Nazaire. Plus grande, mais aussi plus lourde (17 tonnes en charge au lieu de 11 pour les Pavois), elle franchira mieux les vagues et pourra donc, lorsque la mer est formée, intervenir plus rapidement que le Haubert. L’Armet est, de plus, intégralement réalisée en aluminium, un matériau plus adapté que les coques en composite des Pavois pour intervenir dans un fleuve comme la Loire, qui charrie de nombreux débris, dont des troncs d’arbres. Cette dimension est importante car la zone d’intervention des gendarmes maritimes s’étend jusqu’au pont Anne de Bretagne, en plein cœur de Nantes. La nouvelle VSMP va donc offrir des capacités d’intervention supérieures au large, tout en permettant une navigation fluviale plus sûre.

Capable d’atteindre 30 noeuds, la vedette est équipée de deux moteurs diesels Scania DI13 de 650 cv chacun, ainsi que deux hydrojets. Sa carène planante avec double redans permet d'assurer la stabilité transversale, même dans les virages serrés. La timonerie, de grande taille, peut accueillir les deux membres d’équipage et six gendarmes supplémentaires. Elle est suspendue sur des plots élastiques et dispose d'une isolation phonique renforcée afin d'atteindre le niveau de bruit réduit exigé par le cahier des charges (70 dB à la vitesse maximum). Equipé sur tout son pourtour de défenses afin de pouvoir mener des abordages, l’Armet dispose pour cette raison d’un pont sans garde-corps, afin de faciliter le passage vers un bateau à contrôler ou intercepter. Pour la sécurité de l’équipage, on notera cependant la présence d’un rail Hadrian autour de la superstructure, qui permettra aux gendarmes de s’harnacher et ainsi de se déplacer en sécuriser sur le pont extérieur. Une sécurité qui pourra aussi être utile au servant de la mitrailleuse de 7.62mm, qui peut être installée en cas de besoin sur la sellette disposée à l’avant.

La plage arrière est quant à elle conçue pour permettre le déploiement de plongeurs, une autre capacité des PSMP qui doivent pouvoir mener des inspections, constatations et recherches sous-marines.

Arrivée prochaine d’un semi-rigide d’intervention

Fort pour le moment de 31 gendarmes maritimes, le jeune peloton de Nantes Saint-Nazaire va donc, avec l’Armet, passer à la vitesse supérieure. D’autant que l’unité va également recevoir, en avril normalement, une toute nouvelle embarcation de sûreté maritime et portuaire (ESMP), l’un des neuf engins commandés à Zodiac-Milpro pour équiper les PSMP. Il s’agit d’un grand semi-rigide d’intervention de 9.5 mètres doté de deux moteurs de 300 cv, de quoi filer à plus de 40 nœuds. Cette ESMP va s’ajouter à l’EFR (embarcation à fond rigide), semi-rigide Sillinger de 6.5 mètres équipé d’un moteur hors-bord de 200 cv dont dispose déjà le PSMP ligérien.

Le trio VSMP, ESMP et EFR va constituer la dotation de base des pelotons de sûreté maritime et portuaire en matière de capacités maritimes, les unités disposant en outre de moyens terrestres pour surveiller et intervenir sur les terminaux, ainsi que d’éléments cynophiles. Pour mémoire, la Gendarmerie maritime arme désormais neuf PSMP, dont cinq dédiés à des ports civils. Le premier a été créé au Havre en 2006, d’autres pelotons étant ensuite installés à Port-de-Bouc en 2009, Marseille en 2010, Dunkerque en 2017, Nantes Saint-Nazaire en 2018 et Calais en 2019. Trois PSMP ont entretemps vu le jour dans les trois bases navales françaises : Toulon, Brest et Cherbourg.

Protection des ports, notamment contre le terrorisme

Mis en oeuvre par la Gendarmerie, du fait de sa double compétence terrestre et maritime, le dispositif des PSMP vise les navires, les approches et installations des ports. Les pelotons sont placés sous la responsabilité conjointe du préfet maritime et du préfet de département. Ils sont chargés de la protection contre les actions terroristes, le transport illicite de marchandises, l'immigration clandestine et les autres actes de malveillance de droit commun. Les gendarmes armant ces unités assurent des fonctions de commandement, de ciblage, de renseignement, d’intervention/fouille, d’expertise et de police judiciaire. A Saint-Nazaire, la VSMP Haubert (et bientôt l’Armet) contribue à la surveillance des sites et du plan d’eau depuis la zone de mouillage au large jusqu’à Nantes. C’est elle aussi qui, par exemple, assure aux côtés d’autres moyens nautiques l’escorte de navires sensibles, comme les méthaniers ou encore les mouvements des paquebots construits par les Chantiers de l’Atlantique. Le PSMP est complété au besoin par d'autres moyens de la Gendarmerie maritime basés dans le secteur, comme la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Sèvre.

