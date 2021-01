Gendarmerie maritime : l’ancien Glaive rejoint Le Havre pour y être déconstruit

Alors que l’on devrait connaitre dans les mois qui viennent le lauréat du programme des nouveaux patrouilleurs côtiers de la Gendarmerie maritime, l’ancien Glaive vient de rejoindre le port du Havre pour y être déconstruit. La vieille coque a été conduite au chantier Gardet et De Bezenac par le remorqueur TSM Kermor, qui l’a récupérée dans la base navale de Cherbourg et est arrivé en Seine avec son « colis » dans la nuit du 15 au 16 janvier. Juste avant, le TSM Kermor avait déjà remorqué de Cherbourg au Havre l’ancien remorqueur portuaire Papayer, qui va lui aussi terminer sous les chalumeaux dans le cadre d’un marché d’élimination d’anciennes coques de la marine remporté par Gardet et De Bezenac.

