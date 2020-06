Gendarmerie maritime : les SRA-900 arrivent dans les PSMP

Les nouvelles embarcations de sûreté maritime et portuaire (ESMP) arrivent dans les pelotons de sûreté maritime et portuaires (PSMP) de la Gendarmerie maritime. Ces grands semi-rigides d’intervention sont des modèles SRA-900 commandés à Zodiac Milpro. Des bateaux de 9 mètres dotés de deux moteurs hors-bords Yamaha de 300 cv, de quoi filer à plus de 40 nœuds. Ils peuvent transporter au moins neuf gendarmes équipés.

La nouvelle ESMP du peloton de Nantes Saint-Nazaire (© : MER ET MARINE)

Un moyen complémentaires entre les VSMP et ERF

L’ESMP vient compléter les deux autres moyens dont disposent les pelotons installés dans les grands ports de commerce et bases navales françaises. Chaque unité est équipée d’une embarcation à fond rigide (EFR), en l’occurrence un Zodiac SRA-650 de 6.5 mètres qui est « privilégié pour les services dans les eaux portuaires, la surveillance des navires, des quais, des installations portuaires », explique la Gendarmerie maritime. S’y ajoute une vedette de surveillance maritime et portuaire (VSMP) de 12 à 15 mètres qui « autorise des services plus longs à la mer (4 heures) pour le contrôle des navires et la surveillance des zones d'attente ». Et désormais il y a donc, entre les deux, l’ESMP, qui « constitue un moyen complémentaire et intermédiaire permettant l'intervention rapide jusqu'en zone d'attente ». Des bateaux qui sont notamment taillés pour permettre aux gendarmes de réaliser si besoin des interceptions et des assauts de vive force.

La VSMP Rondache du peloton de Dunkerque (© : MARC OTTINI)

Deux ERF évoluant dans la Loire (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Toutes les embarcations livrées d’ici septembre

Tous les PSMP (à l’exception de celui de Cherbourg) vont recevoir ce nouveau semi-rigide de 9 mètres, les livraisons étant en cours. Le Havre a ainsi reçu son ESMP en mars et Nantes Saint-Nazaire en avril. Le dernier peloton à en être équipé sera celui de Brest, dont l’embarcation doit être réceptionnée au mois de septembre.

Neuf PSMP dans les grands ports civils et bases navales

Le trio VSMP, ESMP et EFR va constituer la dotation de base des pelotons de sûreté maritime et portuaire en matière de capacités maritimes, les unités disposant en outre de moyens terrestres pour surveiller et intervenir sur les terminaux, ainsi que d’éléments cynophiles. Pour mémoire, la Gendarmerie maritime, placée pour emploi auprès du chef d’état-major de la Marine nationale, arme désormais neuf PSMP, dont cinq dédiés à des ports civils. Le premier a été créé au Havre en 2006, d’autres pelotons étant ensuite installés à Port-de-Bouc en 2009, Marseille en 2010, Dunkerque en 2017, Nantes Saint-Nazaire en 2018 et Calais en 2019. Trois PSMP ont entretemps vu le jour dans les trois bases navales françaises : Toulon, Brest et Cherbourg.

La VSMP Armet (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Une neuvième vedette s’ajoutent aux huit premières VSMP

Concernant les VSMP, la flottille comprend huit unités de 12.6 mètres à coque composite livrées en 2011 par le chantier Ufast de Quimper. Il s’agit des Pavois (Le Havre), Ecu (Port-de-Bouc), Rondache (Dunkerque), Harnois (Marseille), Haubert (Saint-Nazaire puis Calais), Heaume (Cherbourg), Brigantine (Brest) et Gantelet (Toulon). S’y ajoute une nouvelle unité de 15 mètres en aluminium, l’Armet, réalisée par le chantier Socarenam de Calais et qui va être prochainement mise en service à Saint-Nazaire. Cette nouvelle VSMP va y remplacer le Haubert, qui avait été temporairement transféré en 2019 dans l’estuaire de la Loire et va pouvoir rejoindre Calais afin de compléter les moyens de ce peloton récemment créé.

La VSMP Armet (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Protection des ports, notamment contre le terrorisme

Mis en oeuvre par la Gendarmerie, du fait de sa double compétence terrestre et maritime, le dispositif des PSMP vise les navires, les approches et installations des ports. Les pelotons sont placés sous la responsabilité conjointe du préfet maritime et du préfet de département. Ils sont chargés de la protection contre les actions terroristes, le transport illicite de marchandises, l'immigration clandestine et les autres actes de malveillance de droit commun. Les gendarmes armant ces unités assurent des fonctions de commandement, de ciblage, de renseignement, d’intervention/fouille, d’expertise et de police judiciaire.

