Gendarmerie maritime : une nouvelle série de VCSM à l'étude

La Marine nationale et la Direction Générale de l’Armement travaillent actuellement sur une nouvelle série de vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) destinées à la Gendarmerie maritime. Un projet indépendant de la notification à Socarenam, en début d’année, du programme des VCSM de 22 mètres (trois en commande ferme et une quatrième en option).

La prochaine série de vedettes porte sur une cible allant jusqu’à 17 unités. Il s’agit de prévoir le remplacement de la flottille de VCSM actuellement mise en œuvre par les gendarmes maritimes en France métropolitaine et dans les territoires ultra-marins. Pour mémoire, pas moins de 24 VCSM du type RPB 20, vendues par Raidco Marine et réalisées par CNB à L’Herbaudière, avaient été livrées à la Marine nationale (propriétaire des bateaux armés par la Gendarmerie maritime) entre 2003 et 2007. Des vedettes en composite de 20 mètres de long pour 5 de large capables d’atteindre 28 nœuds et de franchir 530 nautiques à 15 nœuds. Armées par 5 à 8 gendarmes, elles sont équipées d’un semi-rigide de 4.9 mètres et peuvent mettre en œuvre deux mitrailleuses de 7.62mm.

Prévoir déjà le remplacement de ces VCSM de première génération, qui sont donc loin d’avoir atteint un âge canonique pour des "bateaux gris", peut surprendre. Mais les plus anciennes approchent déjà la vingtaine d’années de service et ces vedettes, très employées, avaient été réalisées selon des normes plus proches de l’industrie de la plaisance que pour l’usage qui en a été fait. De sources militaires, elles commenceraient donc déjà à fatiguer, en particulier les unités basées Outre-mer. (5 sont stationnées en Guyane, à Nouméa et à Mayotte). Deux d’entre elles, les Mahury et Organabo, mises en service en 2005 et basées en Guyane, vont d’ailleurs être remplacées en 2021/22 par deux des nouvelles VCSM commandées à Socarenam. Elles doivent être repositionnées dans le Var au profit de la brigade d’Hyères et du Centre National d’Instruction de la Gendarmerie Maritime (CNIGM) de Toulon.

Initialement, la succession des RPB 20 n’était prévue qu’à l’horizon 2025 mais l’anticipation du programme a été demandée par les industriels français, dans le cadre du plan de relance de l’économie.

