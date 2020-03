Gênes : des ferries transformés en hôpitaux de campagne

Les hôpitaux du nord de l'Italie sont actuellement saturés en raison de l'afflux de patients atteints du coronavirus. La mairie de Gênes et la direction de la compagnie de ferries GNV, filiale du groupe MSC, sont actuellement en train de travailler ensemble pour transformer un de ses navires en hôpital de campagne. Trois navires potentiels ont été identifié : le GNV La Superba, le GNV La Suprema (deux sister-ships disposant de 567 cabines) et le GNV Splendid (473 cabines). Ces bateaux sont actuellement affectés à la liaison entre Gênes et les îles (Sicile et Sardaigne). Le paquebot MSC Opera, actuellement immobilisé à Gênes, pourrait également être mis à disposition des autorités sanitaires.

Ces dernières pensent à plusieurs scénarios possibles. Les navires pourraient être soit transformés en hôpitaux de campagne pour les patients non atteints de coronavirus, soit en unités de quarantaine, soit en lieux d'accueil dédiés uniquement aux malades du coronavirus.

Cette solution pourrait être, selon les besoins, répliquée dans d'autres villes côtières italiennes.