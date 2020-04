Gênes : toutes les travées du nouveau pont sont en place

La dernière travée du nouveau pont de Gênes a été mise en place hier, à l’occasion d’une cérémonie en présence du président du conseil italien, Giuseppe Conte. Imaginé par le célèbre architecte Renzo Piano, qui s’est inspiré des coques de navires pour son design, ce nouveau pont va remplacer l’ancien viaduc du Polcevera (aussi appelé pont Morandi), inauguré en 1967 et qui s’est effondré le 14 août 2018. Au-delà d’un bilan humain très lourd (43 morts), la catastrophe a eu des répercussions très lourdes pour l’économie génoise, ce franchissement du val Polcevera étant stratégique pour la circulation, le tourisme et les activités portuaires. Suite au drame, qui a profondément marqué le pays, les autorités locales et Rome avaient fait de la construction de ce nouveau pont un symbole national. D’une longueur totale de 1067 mètres, l’ouvrage est constitué de 18 piliers en béton supportant des travées métalliques de 50 mètres, et de 100 mètres pour la partie centrale.

Présent notamment à Gênes avec son chantier de Sestri Ponente, le constructeur italien Fincantieri a collaboré avec le groupe Salini Impregilo pour mener à bien ce projet dans des délais très courts, puisque la pose de la première travée est intervenue le 1er octobre dernier. En plus de ses bureaux d’études, notamment ceux de sa filiale dédiée aux infrastructures, Fincantieri a produit 17.400 tonnes d’éléments métalliques pour le nouveau pont, plus de 800 personnes étant mobilisées sur ce projet dans les différents sites du groupe en Italie. La découpe de la première tôle était intervenue le 11 mars 2019.

