Genting Hong Kong demande sa liquidation

Le groupe asiatique Genting Hong Kong, propriétaire des compagnies de croisière Star Cruises, Dream Cruises et Crystal Cruises, a annoncé mercredi 19 janvier avoir déposé une demande de liquidation auprès de la cour suprême des Bermudes. Une décision qui intervient, a-t-il expliqué, après l’échec de tous les efforts menés pour trouver une solution avec ses créanciers. Cette annonce est survenue 10 jours après le dépôt de bilan des chantiers navals que le groupe possédait en Allemagne, soit les trois sites de MV Werften (Wismar, Warnemünde et Stralsund), ainsi que Lloyd Werft à Bremerhaven. Et elle suit un jugement défavorable de la justice allemande, le 17 janvier, sur le paiement réclamé par Genting HK d'une aide de 78 millions d'euros gelée par le gouvernement régional du land du Mecklenburg-Vorpommern.

La crise sanitaire et des investissements risqués

Le naufrage de Genting HK a été précipit…