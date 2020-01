Global Sulphur Cap 2020: état des lieux

La présente Note de synthèse de l'ISEMAR fait suite à celle de novembre 2018 "Les émissions du transport maritime: Questions économiques et technologiques" qui dressait un bilan des différentes solutions de propulsion offertes aux opérateurs. Une troisième Note de synthèse prévue pour février 2020, poursuivra la réflexion, en abordant les solutions émergeantes pour faire face aux futures règlementations relatives à l'environnement.

Lire la note de synthèse sur le Golbal Sulphur Cap 2020

