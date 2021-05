GNV ouvre 5 lignes vers les Baléares au départ de Barcelone et Valence

GNV annonce l’ouverture de 5 nouvelles liaisons au départ de Barcelone et de Valence à destination des Iles Baléares.

Les nouvelles lignes seront opérationnelles à partir du mois de juillet avec des départs des ports de Barcelone, Valence, Palma de Majorque et Ibiza. GNV a prévu des départs tous les jours depuis et vers les ports de Barcelone et de Valence à destination de Palma de Majorque et d’Ibiza, qui s’ajoutent à la liaison directe existant entre Palma de Majorque et Ibiza. En outre, pour offrir une flexibilité maximale aux passagers qui choisissent les Baléares comme destination touristique, la compagnie leur donne la possibilité d’acheter des allers simples.

Les deux navires utilisés dans l’archipel des Baléares sont dotés de vastes espaces communs, de cabines…