Golden Ray : cas de Covid-19 sur le chantier pour retirer l'épave

Neuf personnes impliquées dans les opérations pour retirer l’épave du roulier coréen Golden Ray, aux Etats-Unis, ont été testées positives au coronavirus. Il s’agit de l’équipage d’une barge intervenant sur le site situé à la sortie du port de Brunswick en Géorgie, où le navire s'est couché le 8 septembre 2019.

Alors que 260 personnes participent à ce chantier, des précautions supplémentaires ont dû être prises, dont des mesures d’isolement des personnes malades et la désinfection complète de leur navire. Cela pourrait retarder les opérations qui devaient durer sept semaines et commencer mi-juillet. Il est prévu de retirer l’épave avant septembre et la saison des cyclones. Le VB-10.000, impressionnant navire catamaran heavy-lift de la compagnie Versabar, est d’ailleurs arrivé dans le port de Fernandina en Floride où il est préparé pour son intervention sur l'épave qui doit être découpée en huit morceaux.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.