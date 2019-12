Golfe de Guinée : 21 marins enlevés à bord de l’ex-FS Thais

Des 21 marins présents à bord du pétrolier Duke, un seul à échappé à l’enlèvement. L’ex-FS Thais était en transit entre Luanda (Angola) et Lomé quand il a été abordé et attaqué par des pirates, à 110 milles au Sud-Est de Lomé, dimanche 15 décembre, peu après le lever du jour, selon Union Maritime Ltd, qui exploite le navire.

Tous les marins enlevés sont Indiens. Union Maritime indique travailler étroitement avec V Ships, qui gère l’équipage, et les autorités compétentes pour « résoudre la situation aussi rapidement que possible », précisant que la « sûreté et le bien-être de l’équipage sont sa première priorité ».

Le Duke est un navire construit en 2003 de 140 mètres de long, par 23 de large. Avant d’être racheté, il avait appartenu à l’armement Fouquet-Sacop, repris par Sea Tankers. Cet armement français spécialisé dans le transport de produits pétroliers a lui-même été revendu à deux sociétés, apprenait-on en septembre dernier.

Les attaques se multiplient depuis quelques semaines dans le golfe de Guinée. Ainsi, 19 autres marins (18 Indiens et un Turc) du supertanker Nave Constellation affrété par Total pour livrer du brut en Inde ont été enlevés le 3 décembre à 77 milles de Bonny Island (Nigeria).

Par ailleurs, European Products Carriers Ltd, armateur de l’Elka Aristotle, attaqué en décembre près de Lomé, a annoncé, vendredi 13 décembre, que trois des quatre membres d’équipages enlevés avaient été libéré. Le quatrième est mort en captivité. Les neuf marins philippins du MV Bonita ont aussi été libérés après avoir été retenus pendant 35 jours, a-t-on appris il y a une semaine.

Le mois dernier, l’International transport workers federation (ITF) s’était inquiétée de la recrudescence de ces attaques. Elle avait appelé à une coopération régionale urgente pour lutter contre ces actes de piraterie.