Golfe de Guinée : appel à une réaction pour venir à bout de la piraterie

Compagnies maritimes ou d’assurance, gestionnaires, Etats du pavillon ou encore associations d’armateurs… En tout, ce sont 120 acteurs du transport maritime qui ont signé la « Déclaration du golfe de Guinée sur la suppression de la piraterie », dans laquelle ils demandent « qu'aucun marin ne soit confronté aux graves risques d'enlèvement et de violence lors du transport de marchandises, d’activités de soutien au secteur offshore ou de pêche dans le golfe de Guinée ».

En préambule de cette déclaration, rédigée par un groupe d'armateurs réunis par le BIMCO (Baltic International Maritime Council, l'une des plus grandes associations d'armateurs), les signataires estiment que ces « attaques peuvent être évitées dans une zone relativement petite (moins d'un cinquième de la superficie de la zone touchée par la piraterie somalienne en 2010). Une force navale avec très peu d'actifs et assurant une application efficace de la loi pourrait dissuader et réprimer la piraterie dans le golfe de Guinée ». Dans un communiqué, le BIMCO pousse plus…