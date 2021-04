Golfe de Guinée : les marins du Davide B libérés

Après un mois de captivité, les 15 marins enlevés à bord du chimiquier Davide B ont été libérés. Ils sont tous en bonne santé compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont vécu et se trouvent désormais en sécurité, a annoncé l’armement néerlandais De Poli. Ils vont pouvoir retrouver leurs familles en Europe de l’Est et aux Philippines.

« Les dernières semaines ont été une période extrêmement difficile pour tout le monde, en particulier pour nos 15 marins et leurs familles », a déclaré la compagnie. Elle a dit « admirer », « leur courage » et a remercié « leurs familles pour leur patience et leur résilience pendant une période de grande incertitude ».

Le Davide B avait été attaqué le 11 mars alors qu’il faisait route entre Riga et Lagos. Les pirates avaient enlevé 15 marins et laissé six autres à bord. Un contact avait été rapidement établi avec les ravisseurs par De Poli. On ignore si une rançon a été versée.

