Golfe de Guinée : le navire français Verrazane approché par des pirates

Les attaques contre les navires croisant dans le golfe de Guinée restent encore très fréquentes en ce début de mois de décembre. En témoigne une série d’approches suspectes et attaques entre le 3 et le 5 décembre. Dans l’un des cas, les pirates sont même parvenus à monter à bord.

Le transporteur de GPL français Verrazane, propriété de Geogas et armé par V-Ships, a également été brièvement dans le viseur des pirates. « Le Verrazane a été approché par une embarcation rapide à plus de 200 milles des côtes du Nigeria samedi matin » confirme Régis Adnet, président de V-Ships France interrogé à ce sujet par Mer et Marine. « Une veille attentive a permis de le détecter. Le Verrazane était escorté par un navire dédié à sa protection. A sa vue, les occupants de l’embarcation se sont détournés vers un autre tanker non protégé se trouvant dans le secteur ».

La veille, à 150 milles de Port Harcourt (Nigeria), un petit porte-conteneurs de 143 mètres, le Cool Girl, de Laskaridis, a été approché par deux bateaux rapides. Les manœuvres d’évasion ont permis d’échapper à cette attaque. Toujours face au delta du Niger, le 4 décembre, un pétrolier Suezmax de 274 mètres, le Minerva Evropi, de Minerva Marine, a été approché par une embarcation. Là encore, les manœuvres d’évasion ont permis de déjouer l’attaque.

Le lendemain, c’est le New Ranger, un chimiquier de 127 mètres, qui a été abordé une première fois par des pirates alors qu’il faisait route, entre Lome (Togo) et Douala (Cameroun) à 200 milles de Lagos (Nigeria). L’équipage s’est réfugié en citadelle et les assaillants se sont retirés. Mais, le lendemain, il a à nouveau été attaqué et quatre pirates sont monté à bord, mais là encore l’équipage a pu rejoindre la citadelle. Ainsi, par chance, personne n’a été kidnappé et le navire se trouvait lundi à Douala.

