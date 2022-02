Gowind : où en sont les programmes de corvettes de Naval Group ?

Seul modèle de bâtiment de surface vendu par Naval Group à l’international sans avoir été préalablement produit pour la Marine nationale, la corvette Gowind devrait signer prochainement de nouveaux succès. A ce jour, l’industriel français en a déjà vendu 12 exemplaires à trois pays. Mer et Marine fait le point sur les programmes en cours et les perspectives à venir.

Emirats Arabes Unis : deux unités en construction à Lorient

C’est le troisième et dernier contrat en date pour les Gowind de Naval Group. Deux unités commandées en 2019 par les Emirats Arabes Unis et qui sont réalisées à Lorient. La première, nommée Bani Yas, a été mise à l’eau le 4 décembre dernier et est depuis en achèvement à flot. Ses essais en mer devraient intervenir autour de l’été en vue d’une livraison en fin d’année. La seconde corvette de la série voit quant à elle son assemblage rapidement progresser dans le hall de construction du chantier morbihannais de Naval Group. Elle devrait en sortir en mois de mai en vue de débuter ses essais à partir de la fin de l’année et de rejoindre la marine émiratie en 2023. En 2017, lorsque les choix des EAU pour le modèle Gowind a été annoncé, il était question d’une commande ferme de deux bâtiments et une option pour deux autres, à réaliser en France ou aux Emirats en transfert de technologie. Cette tranche conditionnelle n’a pas été pour le moment affermie, le client attendant probablement de tester…