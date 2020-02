GP Digital Design : un vent nouveau dans la 3D pour l'industrie navale

En tant qu’entreprise, n’avez-vous jamais rêvé d’avoir des images ou des vidéos 3D photo-réalistes pour mettre en valeur vos projets ? Et ce, avec un sillage sans faille et une mer où l’on s’y croirait ? C’est sur cette base que GP Digital Design est né.

(Reproduction personnelle d’un projet réalisé aux Chantiers de l’Atlantique -© GP Digital Design - Gaëtan Ponceau)

Passionné de l’univers des transports, et plus particulièrement par les navires, j’ai décidé de lancer l’année dernière GP Digital Design, une entreprise spécialisée dans la 3D pour l’industrie des transports. Fort d’une expérience salariée de plus de 6 ans aux Chantiers de l’Atlantique, j’ai vite compris l’importance du réalisme de la mer et la fidélité du sillage pour les illustrations et les animations 3D de navires. Et c’est pour cette raison, et suite à ma conviction qu’une communication moderne et innovante passe par l’usage de la 3D sous toutes ses formes, que j’ai décidé de lancer cette entreprise.

Par conséquent, différents types de prestations sont proposées :

L’animation 3D sert à sublimer vos projets en transportant votre clientèle dans une vidéo fabuleuse où ils pourront s’imaginer. Outil marketing idéal, il permet également d’expliquer un système ou mettre en lumière une innovation. Mon expertise quasiment unique en France permet d’avoir un réalisme splendide sur l’océan et le sillage.

Les illustrations 3D permettent de saisir votre clientèle à l’aide d’images à couper le souffle. L’univers de la 3D a pour seule limite notre créativité. Par conséquent, pour un projet en cours de conception ou pour un navire déjà réalisé mais où les prises de vues peuvent être contraignantes (et donc coûteuses) les visuels offrent une belle performance.

Les écorché 3D sont également utilisés pour présenter les espaces intérieurs d’un navire sur la base d’une vue extérieure. Très plébiscités par les futurs passagers, cela leur permet d’avoir un aperçu direct sur les installations disponibles à bord. C’est également un type d’illustration très apprécié des visiteurs de musée ou des clients pour la bonne compréhension des systèmes à bord d’un navire (de servitude, de pêche, à passagers…).

Enfin, les hotspots 360 offrent un complément sympathique permettant au client ou au public de tourner autour du produit de manière interactive. Cela aide également à présenter une gamme complète de navires.

En complément des prestations 3D, GP Digital Design propose également différents types de prestations de graphisme — dans le cadre d’un usage unique ou en complément d’une prestation 3D pour ne pas multiplier les interlocuteurs. Parmi les propositions, il y a le, notamment, très apprécié guide interactif qui permet de faire visiter des installations, une entreprise, un navire ou un projet à l’aide d’une tablette tactile. Bien sûr, tous les autres standards de supports d’édition ou numériques peuvent être réalisés : plaquettes, affiches, bannières, etc.

(Réalisation d’un écorché pour Croisières Maritimes et Voyages - © GP Digital Design - Gaëtan Ponceau)

Une maîtrise de l’univers naval

Formé à l’Institut Supérieur du Design en 2013 en infographie 3D avec une spécialisation dans les transports, j’ai pu enrichir mes connaissances dans le domaine de la 3D afin d’atteindre un niveau de qualité professionnelle. Avant cela, j’étais diplômé dans la construction navale où j’ai pu apprendre les notions architecturales et les données techniques constituant les navires. L’ensemble des mes formations et de mes expériences m’apportent une maîtrise complète du sujet et facilite les échanges techniques.

(Reproduction personnelle d’un modèle de vedette à passagers existant - © GP Digital Design - Gaëtan Ponceau)

Les engagements

Comme les projets sont souvent en stade de conception lors de demande de réalisation de prestations en 3D, le respect de la confidentialité est une priorité pour GP Digital Design. Ainsi, les réalisations créées durant nos collaborations ne seront jamais révélées avant que vous ne l’ayez préalablement fait de votre côté. Un soin particulier est également accordé aux traitements des données avec des serveurs intégralement sécurisés et des outils de stockage et de travail dédoublés afin de vous garantir la tenue des délais convenus.

La transparence est aussi un engagement important de GP Digital Design. Un point hebdomadaire par écrit ou par téléphone est effectué lors d’une prestation de longue durée, afin que vous puissiez effectuer un suivi du dossier (ceci n’est évidemment pas obligatoire). Un planning détaillé peut également vous être proposé avec le devis sur demande.

Enfin, tous les serveurs et les stations de travail utilisés par l’entreprise sont fournis en énergie renouvelable.

(Reproduction personnelle d’un projet réalisé aux Chantiers de l’Atlantique - © GP Digital Design - Gaëtan Ponceau)

Pour conclure, GP Digital Design est une entreprise spécialisée dans la 3D et le graphisme pour l’industrie des transports, et principalement maritimes. Elle saura sublimer vos projets et faire grimper votre notoriété et votre modernité afin d’être toujours plus attractif pour vos clients et vos prospects.

Alors, êtes-vous prêt à sauter le pas et à faire prospérer vos projets ?

Plus d’informations et de visuels sur www.gpdigitaldesign.com

Gaëtan Ponceau - g.ponceau@gpdigitaldesign.com

Tél : 07 56 91 89 00