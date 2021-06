Guyane : le port rÃ©ceptionne ses deux nouvelles grues

Les deux nouvelles grues du Grand Port Maritime de la Guyane sont arrivées le 21 juin. Elles doivent permettre au port de développer ses activités. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Le GPM de la Guyane, situé à Dégrad des Cannes dans les environs de la ville de Cayenne, soufre d’un handicap pour le déchargement des conteneurs. Les navires qui y escalent doivent être gréés pour décharger avec les grues du bord.

Palier à son handicap

Or, en utilisant ces équipements, la productivité du port soufre. Il est difficile de maintenir des opérations lors de pluies et de vents trop forts. Alors, en 2019, le GPM a inscrit dans son projet stratégique 2019-2023, l’investissement dans deux grues sur rails. Le 21 juin, le Da An, de Cosco Shipping, a livré les deux grues.

Un projet pour la modernisation

Pour le port, l’arrivée de ces équipements marque une étape essentielle dans son développement. « C'est est un projet majeur de modernisation du port. Cette installation est une révolution qui aura un impact significatif pour tous », indique un communiqué de la direction du GPM. Un changement radical qui va permettre de r…