Grain de Sail compte appareiller avant la fin de l’année

« L’aventure va vraiment pouvoir commencer, on est contents ». Le voilier cargo de Grain de Sail remorqué fin août depuis la Loire,après sa sortie du chantier Alumarine de Couëron, jusqu'à à Lorient aurait déjà dû rejoindre son futur port-base, Saint Malo, il y a près d’un mois. Mais qu’importe, « cela fait partie des aléas », veut positiver Jacques Barreau, directeur général de l’entreprise éponyme. Baptisé la semaine dernière, le bateau devrait subir sa visite de mise en service et son expérience de stabilité ce jour, à Lorient, explique-t-il.

« Donc en toute logique, on pourra le tester dans quelques jours sous voiles et rejoindre Saint Malo », indique le chef de l’entreprise morlaisienne. Ensuite, « le départ est bien prévu à la fin du mois normalement ou au tout début novembre, dès que le bateau aura fait son test de navigation entre Lorient et Saint Malo ». Grain de Sail devrait rejoindre New York pour y livrer du vin cet hiver, malgré la météo difficile dans l’Atlantique Nord. Il mettra ensuite le cap au sud, vers l’Amérique centrale pour charger du caco, avant de rentrer en Bretagne.

Pourquoi ce retard ? Grain de Sail a eu un problème de quille. « Il y a eu une erreur de manipulation lors du levage qui a déformé le bulbe et il a fallu le réparer, mais c’est résolu et le bateau est à nouveau à l’eau », affirme M. Barreau. Surtout, il indique qu’il était nécessaire de réaliser des finitions. « On a décidé de finir le bateau nous-mêmes pour aller plus vite », dit-il. « On est tombés sur de très bons sous-traitants à Lorient qui ont fait un travail magnifique. On a un navire qui correspond à nos attentes ».

