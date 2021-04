Grain de Sail va repartir pour une deuxième boucle dans l’Atlantique

Deux mois après son retour en France, Grain de Sail va repartir pour une boucle autour de l’Atlantique. Le voilier-cargo du chocolatier morlaisien doit quitter Saint-Malo le 16 avril. Armé par quatre marins, il emportera 8000 bouteilles de vin bio français pour New York. Il piquera ensuite vers le sud pour charger 36 tonnes de masse de caco en République Dominicaine et 2 à 3 tonnes de cafés verts, avant de revenir en France, à Saint-Nazaire. Soit trois mois de navigation à la voile. Grain de Sail devrait ainsi réaliser deux boucles, au printemps et à l'automne, tous les ans.

Le bateau de 72 pieds (24.24 mètres hors tout) pouvant embarquer 50 tonnes de chargement a été mis à l’eau par le chantier Alumarine de Couëron, près de Nantes, en août dernier. Il a quitté Saint-Malo en novembre 2020, pour revenir en février de cette année. Un premier test réussi qui l’avait déjà conduit …