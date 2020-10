Grand Port Maritime de Bordeaux : un nouveau chantier de refit de yacht.

Le yacht ICE ANGEL est arrivé aujourd’hui sur le ponton de la Cité du Vin, avant son entrée dans les bassins à flot, sur le pôle naval du Port de Bordeaux, pour un hivernage au cours duquel seront réalisés divers travaux de refit, coordonnés par le chantier NAUTECH.

La filière refit bouge sur le port de Bordeaux et les chantiers se succèdent. Après le YERSIN (toujours présent), et le BOUGAINVILLE, c’est au tour du yacht ICE ANGEL de se présenter sur les quais bordelais. Le ICE ANGEL est un yacht de 60 mètres de long, construit en 2009 par le chantier normand CMN. Il dispose de 6 cabines, pour une capacité de 12 passagers, et 14 membres d’équipage. Le navire est arrivé à Bordeaux aujourd’hui en fin de journée et stationne sur le ponton de la Cité du Vin. Il y restera une quinzaine de jours avant son entrée dans les bassins à flots, sur le pôle naval du Grand Port Maritime de Bordeaux, pour y être asséché (mis hors d’eau) en forme de radoub n°1, en vue de divers travaux de maintenance et de refit, sous la coordination du chantier NAUTECH.

Créé en 1996 à Marseille, NAUTECH est l’un des plus vieux chantiers français dédié à l’industrie du yachting, offrant son expertise technique, ses compétences en matière de gestion de projets et le savoir-faire spécifique de ses salariés, principalement en maîtrise d’œuvre. Spécialisé dans le refit, la transformation et la réparation yachts, NAUTECH GROUP dispose de deux chantiers, à la Ciotat et dans les Caraïbes. Pour le refit du yacht ICE ANGEL, NAUTECH a fait le choix du GPMB, idéalement positionné sur la façade atlantique, et doté d’infrastructures parfaitement adaptées pour cette opération. Les travaux devraient durer 6 mois environ.

Communiqué du GPMB