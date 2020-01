Grève à Marseille : le ferry tunisien Carthage dérouté à Toulon

Alors qu’une nouvelle opération Ports Morts était organisée hier à l’initiative de la Fédération des Ports et Docks CGT, Marseille, comme d’autres ports français, continue de voir son activité fortement perturbée par le conflit contre la réforme des retraites. Pour la première fois, hier, un des navires de la Compagnie Tunisienne de Navigation assurant la ligne régulière entre la cité phocéenne et Tunis a été dérouté vers Toulon. Il s’agit du Carthage, qui est arrivé hier vers 13H30 au quai Minerve du port varois, où il a débarqué ses passagers en provenance de Tunisie. Le navire a ensuite embarqué les voyageurs qu’il devait initialement prendre en charge à Marseille, quittant Toulon dans la soirée pour rallier Tunis.

Le Carthage en rade de Toulon hier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Carthage au terminal du port de Toulon hier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Construit en Suède et mis en service en 1999, le Carthage mesure 180 mètres de long pour 21 mètres de large. Il peut accueillir 2200 passagers et plus de 660 véhicules.

Le Carthage(© JEAN-CLAUDE BELLONNE)