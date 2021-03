Grimaldi commande une nouvelle génération de CON-RO en Corée

Le groupe italien Grimaldi a commandé six nouveaux navires porte-conteneurs rouliers à la fin du mois dernier, en Corée du Sud, auprès des chantiers Hyundai Mipo, d’Ulsan. Dans le cadre de ce contrat à plus de 500 millions de dollars (415 millions d’euros), ils construiront des navires de 250 mètres de long pour 378 de large et 45.684 tpl, livrables de 2023 à fin 2024.

Cette nouvelle génération, de type G5, succèdera aux six navires de type G4 livrés en 2014 et 2015 par les mêmes chantiers. Ils afficheront 4.700 mètres linéaires de fret roulant et pourront embarquer 2.500 véhicules ainsi que 2.000 EVP.

Les navires ont été conçus pour recevoir le courant à quai, ils seront équipés de scrubbers hybrides et des peintures « innovantes à faibles frottements » seront appliqués pour réduire la résistance de la coque. Grimaldi affirme que les G5 émettront 43% de CO2 de moins que les autres CONRO de la flotte. Ces navires remplaceront les navires les plus anciens de la flotte, âgés de 25 ans et seront déployés entre l’Europe du Nord, l’Afrique, en particulier le Nigeria.

