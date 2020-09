Grimaldi : Le roulier Grande New Jersey est sorti des chantiers

Grimaldi a réceptionné des chantiers chinois de Yangfan, situés à Zhoushan, le Grande New Jersey le 4 septembre. Un navire qui entre dans les plus grands navires rouliers. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Le Grande New Jersey a été livré par les chantiers chinois de Yangfan le 4 septembre. Le navire fait partie du quatrième navire d’une série de sept du groupe Grimaldi. Les Grande New York, Grande Baltimora et Grande Halifax sont déjà entrés dans la flotte.

Des dimensions impressionnantes

Le dernier né de la flotte de Grimaldi affiche des dimensions impressionnantes. D’une longueur de 199,9 m pour une largeur de 36,45 m, ce navire peut chargeur jusqu’à 7600 CEU (Car equivalent units). Sa capacité peut évoluer en fonction des besoins. « Il s’agit d’un navire flexible », indique le groupe italien dans un communiqué de presse. Avec ses quatre ponts modulables, il peut charger jusqu’à 5400 m linéaires. Les hauteurs réglables de ces ponts permettent de charger des engins roulants jusqu’à 5,3 m.

Des capacités de chargement jusqu’à 150 t

Le navire dispose d’une rampe arrière et d’une rampe de côté et d’une autre sur l’arrière. Cette dernière permet de charger des engins pouvant peser jusqu’à 150 t. « Le renouvellement de notre flotte continue. L’entrée du Grande New Jersey s’inscrit dans un programme que nous avons lancé depuis plusieurs années. Les nouveaux navires sont dotés de technologies de dernière génération et des installations plus environnementales », a indiqué Emmanuele Grimaldi, président du groupe Grimaldi.

Des technologies de dernière génération

Ce navire intègre les dernières innovations technologiques pour réduire les émissions et la consommation des soutes. La motorisation est dotée d’un contrôle électronique pour réduire les émissions d’oxyde d’azote (Nox). Un système de nettoyage des fumées permet aussi la réduction des émissions d’oxyde de soufre (Sox). Enfin, il dispose d’un système intégré pour traiter les eaux de ballast.

Entre l’Europe et l’Amérique du nord

Livré le 4 septembre, le navire fait route actuellement vers la Méditerranée. Il est attendu pour la fin du mois de septembre dans le port de Salerne. Il entrera dans le service opéré par le groupe entre la Méditerranée et l’Amérique du nord, avec les autres navires réceptionnés. Il assurera des escales dans les ports de Civitavecchia, Livourne, Salerne, Savone, Valence, Anvers, puis Halifax, Baltimore, Davisville, Houston, Jacksonville, New York, Altamira, Tuxpan et Veracruz.