Grimaldi ouvre un service passagers entre l'Italie du Sud et la Sardaigne

Le groupe italien Grimaldi vient d'annoncer l'ouverture, ce lundi 12 octobre, d'un nouveau service passagers entre Salerno, au sud de Naples, et Cagliari, la capitale sarde. Jusqu'ici, il opérait uniquement un service de transport de fret.

Grimaldi va aligner le ferry Venezia qui dispose d'une capacité de 1000 passagers, 130 camions et 200 voitures pour un linéaire de 2250 mètres. Les rotations seront effectuées trois fois par semaine avec un départ de Salerno les lundi, mercredi et vendredi soir et un retour les mardi, jeudi et samedi de Cagliari.

(© GRIMALDI)

Cette toute nouvelle ligne vers l'Italie du Sud vient s'ajouter aux lignes passagers déjà exploitées par Grimaldi au départ de la Sardaigne : Barcelone-Porto-Torres, Livourne-Olbia, Porto-Torres-Civitavecchia et Olbia-Civitavecchia. Du côté du fret, l'armateur italien effectue des rotations entre Gènes et Porto-Torres ainsi qu'entre Cagliari et Gènes, Livourne, Salerno et Valence.

