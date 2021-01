GTT : feu vert du BV pour l'emploi de cuves NO96 sur les grands porte-conteneurs

GTT a obtenu l’approbation de principe (AiP1) de la part de la société de classification Bureau Veritas (BV) pour l’application de son système de confinement NO96 sur les cuves d’ULCV2.

GTT et BV ont étudié la compatibilité et l’intégration sécurisée d’un réservoir GNL équipé de la technologie NO96 dans une coque de type porte-conteneurs. Lors de la procédure d’approbation, une évaluation de la configuration de la cuve par rapport aux mouvements liquides a été réalisée.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : «Nous sommes heureux de recevoir cette nouvelle approbation qui permet à GTT de proposer des solutions toujours plus compétitives et répondant aux exigences du marché du GNL comme carburant marin. L’ensemble de nos licenciés3 pourront ainsi proposer des solutions membrane sur ce marché.»

Matthieu de Tugny, Président de Bureau Veritas Marine & Offshore, a déclaré : «Le GNL comme carburant est au cœur de la transition vers une industrie maritime plus propre et plus durable. C’est un plaisir, une fois de plus, de pouvoir soutenir GTT grâce à notre expertise – en favorisant l'innovation et le développement des options possibles pour les systèmes de confinement destinés au carburant GNL.»

Communiqué de GTT, 14/01/20

1 Approval in principle

2 ULCV (Ultra Large Container Vessel) : très grand porte-conteneurs

3 Chantiers constructeurs et installateurs ayant signé un accord de licence avec GTT pour la construction de ses systèmes de confinement à membranes