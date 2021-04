GTT obtient une AiP de Bureau Veritas pour une solution digitale de maintenance des cuves GNL

GTT a obtenu l’approbation de principe (AiP1) de la part de Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification. L’approbation porte sur l’utilisation d’une solution digitale destinée à évaluer le sloshing2, dans le cadre d’études de société de classification, afin d’optimiser la fréquence des opérations de maintenance des réservoirs de GNL à membrane.

Cette solution digitale s’appuie sur la technologie « Sloshing Virtual Sensor » de GTT, utilisant le jumeau numérique3 du réservoir, également conçu par GTT, et les données opérationnelles en temps réel des unités flottantes (FSRU4, FLNG5 et méthaniers) pour surveiller l’évolution des paramètres critiques relatifs à l’intégrité du réservoir.

Combinée à une analyse des risques pertinente, la solution peut servir de support à des plans d’inspection alternatifs visant à optimiser la maintenance des réservoirs tout en respectant des normes de sécurité strictes. Cela se traduira par une flexibilité opérationnelle accrue et des économies substantielles pour les armateurs.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « L’intelligence artificielle combinée à l’expertise des équipes GTT, a permis de développer une solution digitale unique permettant d’optimiser la fréquence des opérations de maintenance des réservoirs, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité. Avec cette nouvelle solution digitale de pointe, GTT met son innovation et son savoir-faire au service des armateurs, afin de les aider à s’adapter à un environnement commercial de plus en plus exigeant. »

Matthieu de Tugny, Vice-Président Exécutif Marine & Offshore chez Bureau Veritas, a ajouté: « Le digital combiné à l'intelligence artificielle constitue une transformation majeure pour l'industrie du transport maritime, soulevant de nouveaux défis et offrant de nombreuses opportunités. Je suis fier que Bureau Veritas ait aidé GTT à lancer cette solution digitale (combinant essais sloshing, données opérationnelles en temps réel et apprentissage automatique) qui permet de mieux évaluer l’activité sloshing des unités gazières GNL flottantes. Cette nouvelle solution digitale permettra ainsi d’optimiser les inspections de classe tout en conservant les normes de sécurité les plus élevées. Ceci démontre à la fois notre expertise technique dans le domaine du sloshing pour les unités gazières et aussi nos fortes compétences en digital et en intelligence artificielle. Notre rôle demeure plus que jamais d'aider l'industrie à comprendre - et à maitriser - à la fois les risques et les opportunités que soulèvent et offrent ces nouvelles technologies. »

Communiqué de GTT, 07/04/21

1 Approval in Principle

2 Mouvement liquide dans la cuve (ballottement)

3 Représentation numérique d’un objet ou d’un système

4 Navires stationnaires capables de charger du GNL à partir des méthaniers, de le stocker et de le regazéifier

5 Unité flottante de liquéfaction et stockage de GNL