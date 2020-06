GTT va équiper le FSRU qui servira de terminal flottant à Wilhelmshaven

Le groupe français GTT va participer à la conception de l’unité flottante de stockage et de regazéification qui servira de terminal méthanier offshore devant le port allemand de Wilhelmshaven. Il a dans cette perspective signé un contrat avec le constructeur sud-coréen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), en charge de la réalisation de cette FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) pour le compte de l’armateur japonais Mitsui OSK Lines (MOL).

Livrable en 2023, l’unité, d’une capacité de 263.000 m3 de gaz naturel liquéfié, sera équipée de cuves à membranes du type NO96, une technologie conçue par GTT.

Ce projet est porté par MOL et la société LNG Terminal Wilhelmshaven (LTW), filiale du groupe Uniper SE, qui ont annoncé fin mai la signature d'un accord en vue de construire un terminal gazier flottant et de l’exploiter dans le port allemand de la mer du Nord. Un terminal qui sera donc constitué d’une FSRU capable de stocker du GNL acheminé par des méthaniers puis de le regazéifier au profit du marché allemand. Le FSRU sera amarré sur une infrastructure au large de Wilhelmshaven, non loin de la côte, où il remplira ses cuves avec le gaz liquéfié d’autres navires lors d’opérations de transbordement à couple, avant de le réinjecter sous forme gazeuse au moyen d’un court pipeline sous-marin qui sera connecté au réseau terrestre.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.