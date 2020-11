Guerre des mines : feu vert pour le lancement du programme SLAM-F

Le premier volet du programme destiné à remplacer l’ensemble des moyens de guerre des mines de la Marine nationale va être notifié au cours du mois de novembre. C’est ce qu’a annoncé la ministre des Armées, Florence Parly, qui a approuvé le 27 octobre le passage à la phase de réalisation du SLAM-F (système de lutte anti-mines futur).

Ce programme comprend pour mémoire quatre volets :

- Huit modules robotisés de détection, identification et neutralisation des mines, comprenant chacun deux drones de surface (USV), deux drones sous-marins (AUV), un robot télé-opéré (ROV) et un sonar remorqué, ces deux derniers étant mis en œuvre par les USV. Ces modules de lutte contre les mines (MLCM) pourront être employés depuis la côte ou embarqués sur les futurs bâtiments de guerre des mines (BGDM).

- La construction de quatre à six BGDM destinés à remplacer les actuels chasseurs de mines tripartites (CMT), dont il ne reste plus que dix unités en service depuis le désarmement de l’Eridan en 2018.

- La construction de cinq bâtiments bases de plongeurs démineurs de nouvelle génération (BBPD NG) qui succèderont aux quatre actuels BBPD du type Vulcain ainsi qu’au bâtiment d’expérimentation de guerre des mines (BEGM) Téthis.

- Et enfin un nouveau système d’exploitation de données de guerre des mines (SEDGDM). Grâce à la digitalisation et l’intelligence artificielle, il permettra de traiter le flux de données bien plus important générés par les systèmes robotisés et leurs capteurs, permettant d’accroître considérablement les bases de données et la connaissance en matière de guerre des mines.

Sera notifié ce mois-ci le premier volet, qui sera basé sur le programme franco-britannique MMCM qui a vu le développement depuis 2016, sous la houlette de Thales, du système de drones. Celui-ci comprend pour mémoire un USV long de 12 mètres réalisé par la société britannique ASV. Ce drone de surface est capable de mettre en œuvre un sonar remorqué à ouverture synthétique T-SAM (Thales) ou bien un ROV MuMNS produit par le suédois Saab et pouvant emporter jusqu’à trois charges explosives. S’y ajoute un AUV du type A-27 du groupe français ECA, équipé de la même antenne que le sonar remorqué mais capable de plonger plus profondément et offrant une autonomie plus importante que celle de l’USV, tout en pouvant opérer très discrètement.

Malgré le fort lobbying mené ces dernières années auprès des autorités françaises par ECA, qui a tenté de placer ses autres systèmes robotisés conçus sur le même principe et par ailleurs retenus pour le programme de remplacement des CMT belges et néerlandais, le ministère des Armées a choisi de rester sur la solution MMCM. Un choix technique et politique, puisque ce programme est l’une des grandes concrétisations industrielles nées du traité de défense de Lancaster House, signé par la France et le Royaume-Uni le 2 novembre 2010. C’est d’ailleurs à l’occasion du 10ème anniversaire de la naissance de cette nouvelle coopération que Florence Parly et son homologue britannique, dans une déclaration commune, ont confirmé le lancement de la phase de réalisation de MMCM, avec comme objectif une livraison des premiers systèmes de drones en 2022.

Cette décision fait suite aux essais menés les deux pays depuis 2017, suite au développement du prototype du MMCM, la France et le Royaume-Uni disposant disposant d’un système complet qui, dans l'Hexagone, a été testé à Brest. Chaque brique technologique a progressivement été intégrée jusqu’aux essais de qualification intervenus cette année. C’est sur la base de cette expérimentation et du retour d’expérience des campagnes de tests, menés en collaboration étroite par Thales avec les opérationnels, que les engins finaux seront réalisés.

Côté français, l’acquisition de huit MLCM est prévue. Avec pour commencer une première tranche ferme de deux modules (celle qui sera notifiée ce mois-ci) puis deux autres rapidement, de manière à ce que les quatre premiers soient livrés entre 2022 et 2024. Les autres seront commandés après 2025.

Concernant les BGDM, qui seront nettement plus gros que les actuels CMT, leur livraison est prévue entre 2025 et 2030. Sont notamment sur les rangs pour concevoir et réaliser ces bâtiments Naval Group et Piriou, sur la base de la solution retenue pour le programme belgo-néerlandais, qui va voir la construction en Bretagne de douze navires de 81 mètres et 2700 tonnes en charge, livrables entre 2024 et 2030. Une adaptation de ce modèle aux besoins français serait logique, notamment pour des questions d’interopérabilité entre marines alliées et de possibles gains sur les coûts de développement. Mais la France dispose toutefois d’une alternative nationale avec le concept qui avait été développé par les Chantiers de l’Atlantique et Thales (sur la base justement d’un emploi du module MMCM) pour la compétition belgo-néerlandaise.

Enfin, les BBPD NG, qui serviront aux opérations des plongeurs démineurs et pourront mettre en œuvre des drones sous-marins, devraient être eux-aussi livrés entre 2025 et 2030.

