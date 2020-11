Mines : les premiers systèmes de drones franco-britanniques commandés

La France et le Royaume-Uni viennent de notifier à Thales la réalisation, pour la Marine nationale et la Royal Navy, de deux premiers lots de systèmes de drones dédiés à la guerre des mines. Des engins développés dans le cadre du programme conjoint MMCM, lancé en 2016 et dont les prototypes ont été qualifiés le mois dernier. Le contrat français porte finalement, dans un premier temps, sur la commande ferme de trois modules complets (deux neufs ainsi que la mise à niveau du système prototype ayant servi aux essais), puis un quatrième en 2021, la cible…