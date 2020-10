Guerre des mines : iXblue retenu pour équiper les systèmes de drones belgo-néerlandais

Dans le cadre du programme visant à remplacer la capacité de lutte contre les mines des marines belge et néerlandaise, comprenant la livraison de douze chasseurs de mines équipés de drones (Toolbox), ECA GROUP a signé un accord avec iXblue pour la livraison de sonars FLS (forward-looking sonars) ainsi que de systèmes de navigation inertielle et de positionnement et de communication acoustique sous-marin.

La Toolbox développée par ECA GROUP comprend des drones qui seront déployés par des opérateurs afin d’effectuer des missions de déminage autonomes en mer. EIle contient le drone de surface INSPECTOR125, des drones aériens SKEDAR V-200, des drones sous-marins A18-M, des sonars remorqués T18 pour la détection des mines ainsi que SEASCAN et K-STER C MIDS (Mine Identification and Disposal System) pour l’identification et la neutralisation des mines.

Ces drones ont pour mission d’effectuer la navigation, la détection et l’évitement d’obstacles, tracer des véhicules et de réaliser la communication sous-marine entre les drones aériens à un niveau de performance très élevé. Grâce à cet accord de 10 ans, iXblue s’est engagé à fournir de l'équipement adapté au haut niveau de performance exigé par ECA GROUP.

iXblue est chargé de fournir les équipements suivants :

- Les sonars FLS 150, qui seront montés sur le drone de surface pour que ce drone soit capable d’éviter des obstacles et de cartographier en temps réel afin d'assurer la sécurité de la navigation ;

- Des systèmes USBL de positionnement et de communication Gaps M7 haute performance. Le système Gaps M7 et ses transpondeurs et balises respectifs, seront montés sur le drone de surface et sur le navire de guerre de mines de Naval Group permettant de tracer les drones sous-marins, SEASCAN, K-STER C et les sonars remorqués, tout en assurant la communication sous-marine entre les drones sous-marins et les drones de surface ou le navire ;

- Des systèmes de navigation inertielle (INS) Phins Compact Series dédiés aux AUVS et sonars tractés et qui fourniront des informations de navigation robustes et de très haute précision (position, cap, attitude, vitesse, tangage et profondeur) aux drones sous-marins et sonars remorqués.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec iXblue, un expert réputé dans le domaine de la navigation, du positionnement et de l'imagerie sous-marine. Nos domaines d'expertise respectifs sont complémentaires et nos équipes ont déjà collaboré efficacement dans le passé. Ce partenariat est important pour nous ; j'ai confiance en la réalisation de nos prochaines étapes du programme de lutte contre les mines belgo-néerlandais, » a déclaré Jean-Louis Sambarino, directeur du programme.

« Nous tenons à remercier ECA GROUP pour leur confiance renouvelée dans ce programme majeur », précise Jean-Marc Binois, directeur commercial chez iXblue. « ECA GROUP utilise nos systèmes de navigation inertielle et de positionnement acoustique depuis de nombreuses années maintenant, et le fait qu’ECA GROUP sélectionne notre sonar FLS pour ce programme stratégique de lutte contre les mines confirme encore une fois notre partenariat de longue date. Nous sommes très fiers de pouvoir franchir une nouvelle étape dans ce partenariat entre deux entreprises françaises de hautes technologies et nous nous réjouissons de notre collaboration continue sur de futurs programmes. »

ECA GROUP fournira à la marine belge et la marine royale néerlandaise le premier concept stand-off concrétisé par l’utilisation d’une Toolbox - un système UMIS composé de différents drones pour effectuer des missions de déminage autonomes en mer.

UMIS est un système interopérable capable d’effectuer les missions de déminage maritime plus exigeantes, tout en permettant aux équipages de rester à une distance sécuritaire du champ de mines. Les missions des drones sont planifiées, exécutées, supervisées et évaluées au moyen d’une seule interface UMISOFT.

