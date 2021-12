Guerre des mines : lancement de MIRICLE, le projet d'innovation européen mené par Naval Group Belgium

Le 1er décembre 2021, le consortium européen dirigé par Naval Group Belgium a donné le coup d'envoi du projet MIRICLE (MIne RIsk CLearance for Europe) pour lequel il a été sélectionné en juillet 2021 par la Commission européenne. Ce projet, d'une durée de 24 mois, vise à mettre en place une capacité européenne souveraine dans la lutte anti-mines du futur et à développer la prochaine génération de solutions de contre-mesures "made in Europe". La réunion de lancement s'est tenue aujourd'hui avec les 19 partenaires de MIRICLE.

Renforcer les capacités européennes dans la lutte anti-mines

Avec la menace croissante des mines et des engins explosifs improvisés présente dans tous les conflits impliquan…