Hapag-Lloyd commande six porte-conteneurs GNL de plus de 23.500 EVP

L’armateur allemand Hapag-Lloyd a annoncé le 23 décembre avoir passé commande au constructeur sud-coréen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) de six porte-conteneurs géants dotés d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Ces navires de plus de 23.500 EVP auront une capacité un peu plus importante que celle des Jacques Saadé de CMA CGM, actuels détenteurs du titre de plus gros porte-conteneurs GNL au monde.

Les nouveaux mastodontes d'Hapag-Lloyd, qui aligne à ce jour une flotte de 234 navires d’une capacité cumulée de 1.7 million d’EVP, seront livrés entre avril et décembre 2023. Ils représentent un investissement global d’environ 1 milliard de dollars et seront exploités sur les lignes Asie-Europe de The Alliance, regroupant Hapag-Lloyd, la compagnie taïwanaise Yang Ming et le groupement japonais ONE. On notera que ce dernier a annoncé le 24 décembre qu'il avait pour sa part signé une lettre d'intention avec le groupe nippon Shoei Kisen Kaisha pour l'affrètement long terme (15 ans) de six porte-conteneurs de plus de 24.000 EVP. La construction des navires, prévis pour être livrés en 2023 et 2024, doit être confiée aux chantiers japonais Imabari et JMU, qui ont annoncé le mois dernier la finalisation d'un accord portant sur la création d'une société commune. Celle-ci est opérationnelle depuis le 1er janvier.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.