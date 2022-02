Haropa : 2021, année d'un nouveau départ

L’année 2021 marque un nouveau départ pour Haropa Port. L’année de la fusion des trois ports de Seine se termine sur plusieurs records de trafics. Dans ce contexte, le complexe portuaire a inscrit de nombreux investissements et s’attelle à développer la multimodalité. Les travaux sur les postes 11 et 12 de Port 2000 et l’arrivée de TIL donnent un nouvel élan pour le port normand. Un article de la rédaction de Ports et Corridors

L’année 2021 sera à marquer d’une pierre blanche pour les ports de l’axe Seine. Le 1er juin, les trois ports, les GPM du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris, ont été réunis sous une seule entité, Haropa Port. Le pari, imaginé au début des années 2000, a été gagné. Au cours des sept derniers mois de l’année, Haropa Port a mis en place ses différentes instances de gouvernance : le conseil de surveillance, les conseils de développement ter…