Haropa organise un webinar sur la logistique portuaire en Afrique

En partenariat avec Ports et Corridors, Horapa organise le 26 mai un webinar sur la logistique portuaire. La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé les schémas logistiques. Les ports sont resté opérationnels pendant cette période mais avec de nouvelles obligations.

Ce webinaire sera animé par Hervé Deiss, fondateur et rédacteur en chef de Ports et Corridors. Laurent Foloppe, directeur commercial et marketing de Haropa, ouvrira ce webinaire. Olivier Ferrand, directeur du développement de Haropa, expliquera les tendances logistiques des différents courants.

Jean-Marie Koffi, secrétaire général de l’AGPAOC (Assemblée générale des ports d’Afrique de l’ouest et du centre), reviendra sur les expériences des ports d’Afrique de l’ouest face à la crise sanitaire. Enfin, Romain Massoul, directeur de lignes de Nile Dutch, donnera le point de vue de l’ armateur sur les évolutions opérationnelles.

À l’issue des interventions, un temps sera laissé pour poser des questions. Une adresse mail est ouverte dès à présent pour poser des questions ou apporter des remarques : push@haropaports.com

Inscrivez-vous dès aujourd’hui directement à l’adresse suivante :

https://app.livestorm.co/haropa-3/webinarafrique