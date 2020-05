Haropa : Un plan de relance post-Covid

Les trois ports de l’axe Seine, Le Havre, Rouen et Paris, regroupés dans Haropa, ont mis en place un plan de relance dans l’après-crise sanitaire liée au Covid-19. Bâti autour du programme Push (Programme unique de soutien by Haropa), ce plan mobilise les équipes du cluster portuaire pour accompagner ses clients dans la relance de l’activité économique. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Dès le début de la crise sanitaire, Haropa s’est mobilisé pour soutenir ses clients avec la mise en place de plans de continuité d’activités et d’une veille quotidienne sur les services qui ont permis de garantir le fonctionnement opérationnel des activités portuaires. De Paris au Havre en passant par Rouen, tous les services essentiels au maintien de la chaîne logistique ont ainsi été assurés.

Afin d’anticiper et faire face à l’après-crise sanitaire, Haropa lance un nouveau programme unique pour accompagner la relance de l’activité logistique de ses clients et soutenir les territoires. « Dans le contexte de crise économique que nous traversons, les ports de l’axe Seine sont de véritables instruments de soutien et de relance de l’activité économique, car au-delà des flux import et export qu’ils permettent, ce sont également des clusters logistiques et industriels qui créent de la valeur et génèrent plus de 60 000 emplois. Les trois ports Haropa ont donc décidé que ce programme unique de relance se déploie à l’échelle de l’axe Seine », explique Catherine Rivoallon, présidente de Haropa et préfiguratrice de l’établissement portuaire unique de la Seine.

À la fois centre d’information économique sur les filières, veille permanente sur les services portuaires, maritimes, multimodaux, accompagnement spécifique dans la recherche de solutions logistiques et service client dédié, ce guichet unique permettra d’identifier les besoins et accompagner les entreprises grâce à des experts et un réseau implanté à proximité des grandes zones économiques internationales. Haropa explique qu'il mettra à disposition son savoir-faire et fournira des services spécifiques et des réponses concrètes, dans un délai garanti, au plus près des attentes des clients. « Il s’agit dès aujourd’hui de concentrer nos efforts et de nous projeter dans le jour d’après. C’est parce que nous sommes quotidiennement au cœur des préoccupations de nos clients que Push a été imaginé afin de leur permettre de mieux préparer leur relance en les accompagnant au plus près. Nous souhaitons via ce dispositif dédié, créer les conditions nécessaires au retour de la croissance », souligne Laurent Foloppe, directeur commercial et marketing de Haropa.

