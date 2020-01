Havila : Tersan va finir les ferries côtiers abandonnés par Barreras

Le chantier turc Tersan construira finalement l'intégralité de la flotte d'Havila Kystruten, soit quatre navires destinés à la route côtière norvégienne. La compagnie norvégienne s'était vue annoncer en décembre dernier par le chantier espagnol Barreras qu'il ne pourrait construire les deux bateaux qu'elle lui avait commandés. Victime de très graves difficultés financières, Barreras a dû abandonner la construction des Havila Pollux et Havila Polaris. C'est donc Tersan, qui avait déjà décroché la construction des Havila Castor et Havila Capella, qui va finir la construction des sister-ships. Leurs coques vont être remorquées vers la Turquie. Pour mémoire, la série consiste en quatre bateaux de 122 mètres et 640 passagers qu'Havila va positionner, à partir de 2021, sur le service côtier entre Bergen et Kirkenes, une délégation de service public que la compagnie va partager avec Hurtigruten. Les navires, propulsés au GNL et batteries, pourraient également recevoir une pile à hydrogène de 3.2 MW.

Barreras affiche, depuis cet été, de très graves soucis financiers : 1300 personnes, dont la direction ont été licenciées depuis le mois d'août et le travail s'est complètement arrêté sur les Havila depuis lors. Si ceux-ci ne sont pas prêts pour le début du contrat en Norvège au 1er janvier 2021, ils seront, dans un premier temps, remplacés par des navires affrétés. Du côté de Barrreas, c'est le groupe Ritz-Carlton, également commanditaire d'un navire de croisière dans le chantier espagnol, qui devrait apporter des liquités visant à renflouer les comptes et permettre l'achèvement de son navire.