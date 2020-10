Hélicoptères: du H160 au Guépard Marine

Sur le site Airbus Helicopters de Marignane, près de Marseille, la chaîne d’assemblage final des H160 monte en puissance. La livraison des premiers appareils, pour le secteur civil, débutera à la fin de cette année, alors que plusieurs dizaines de machines ont déjà été commandées depuis 2018. Suivra, dans les années qui viennent, la production du H160M, la version militaire de cet hélicoptère dont le développement est porté par la France dans le cadre du programme HIL (hélicoptères interarmées léger).

L'un des prototypes du H160 (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)



Le H160 représente un enjeu majeur pour Airbus puisque cette nouvelle génération d’hélicoptère de classe 6 tonnes vise un marché extrêmement vaste, civil comme militaire, notamment sur des applications maritimes. C’est en particulier le successeur désigné de la célèbre famille des Dauphin/Panther, dont plus de 1000 exemplaires ont été vendus à travers le monde, pour un total de plus de 200 clients dans 64 pays. Les derniers Panther en date, des AS565 MBe, ont été livrés entre 2016 et 2018 aux marines mexicaines (10 exemplaires) et indonésiennes (11 exemplaires).

H160 (© AIRBUS HELICOPTERS)

Une machine innovante avec 68 brevets déposés par Airbus

Conçu intégralement sur maquette numérique, le H160 bénéficie d’une toute nouvelle approche en matière de production, d’essais et de maintenance, qui permet de réduire sensiblement les délais et les coûts, tout en apportant un très haut niveau de maturité dès la sortie d’usine.

Le H160 est présenté par ses concepteurs comme un concentré d’innovation. Pas moins de 68 brevets ont ainsi été déposés par Airbus Helicopters pour cette machine dont la cellule est réalisée en composite. Ce nouvel hélicoptère, produit sur une nouvelle chaîne d’assemblage finale à Marignane, offre une augmentation des performances de vol et du confort des passagers grâce à un stabilisateur biplan, un fenestron incliné et de pales Blue Edge plus efficientes et qui réduisent les nuisances sonores.

La FAL de Marignane (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

L'un des prototypes du H160 (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Plus rapide, plus silencieux et plus respectueux de l’environnement que ses aînés, le H160, équipé de deux turbines de nouvelle génération Safran Arrano 1A, vole à 150 nœuds en croisière (170 max) pour une distance franchissable allant jusqu’à 450 nautiques. Il peut embarquer en plus de ses deux membres d’équipage jusqu’à 12 passagers ou plus d’une tonne de charge utile avec un rayon d’action de 120 nautiques.

Le H160, dont les trois prototypes sortis depuis 2015 cumulent plus de 1500 heures de vol, a reçu à l’été 2020 sa certification de l’agence de sécurité aérienne (AESA).

Le programme HIL sera lancé en 2021

Après la version civile, c’est la version militaire qui va donc maintenant voir le jour. Le ministère français des Armées a notifié en décembre 2017 à Airbus Helicopters une étude de levée de risques pour l’adaptation du H160 à un programme global de remplacement par une unique machine des Gazelle, Fennec, Alouette III, Dauphin et Panther. La cible totale est de 169 appareils, dont 49 pour la Marine nationale. Le programme, dont l’objectif est d’obtenir un maximum de communalités entre les plateformes navales et terrestres, va être notifié en 2021 pour des livraisons à partir de 2026 (2028 pour la marine). Dans les armées françaises, le nouvel hélicoptère prendra le nom de Guépard. La commande a été entérinée dans le projet de loi de finances 2021, avec en plus du développement un premier lot de 30 appareils (21 pour l’armée de Terre, 8 pour la Marine nationale et 1 pour l’armée de l’Air). Si tout se passe comme prévu, la signature du contrat devrait intervenir mi-2021, à l’occasion du salon du Bourget.

Dauphin (© MARINE NATIONALE - BENOIT EMILE)

En attendant, que se passe-t-il autour de ce projet ? « Nous sommes en train d’affiner la configuration de la machine en fonction des besoins opérationnels tout en restant dans une enveloppe économiquement raisonnable. C’est une phase de convergence au travers de la laquelle nous travaillons avec l’ensemble des forces sur le concept de plateforme unique, qui est le socle de ce programme », explique à Mer et Marine Vincent Chenot, responsable du programme H160M chez Airbus Helicopters.

Développer la version militaire à partir de la plateforme civile

Le développement du H160M se fait donc à partir de la version civile de l’appareil. « Le H160 civil constitue la plateforme de base, qu’il s’agit de militariser et de rendre la plus robuste possible. Il y a des travaux sur le véhicule et sa structure, pour permettre par exemple d’emporter un bras d’armement axial, en sabord, l’ajout d’une potence d’hélicordage, une protection balistique, des aménagements militaires en cabine et l’intégration des équipements de missions. C’est notamment le cas du radar tactique avec des formes et caractéristiques particulières, qui nécessitent d’adapter la forme de la structure pour des contraintes de place et de dégagements thermiques ». Il s’agira de l’AirMaster C de Thales, radar à antenne active (AESA) optimisé pour un emploi maritime et qui sera sur le Guépard constitué de plusieurs panneaux (un avant et deux latéraux) permettant d’offrir une couverture permanente et quasiment panoramique.

Maquette du Guépard (© AIRBUS HELCOPTERS - ERIC RAZ)

L’appareil doit aussi permettre en alternative l’installation d’un radar plus simple, de type météo. Pour l’observation visuelle, l’identification et la poursuite de cibles, le Guépard sera par ailleurs doté d’une boule optronique Euroflir 410 (Safran). « Par rapport à la version civile, il faut également des équipements de communication supplémentaires avec des contraintes très élevées en matière de protection des données, avec la gestion de différents niveaux de confidentialité selon leur nature qui impose des ségrégations physiques et logicielles dans l’architecture système. Le Guépard devra aussi pouvoir opérer dans des environnements où les systèmes de positionnement GPS civils sont brouillés ». Pour autant, souligne Vincent Chenot, « si ces modifications sont indispensables pour répondre aux besoins opérationnels des forces françaises, l’enjeu est également de conserver un maximum de communalités avec la plateforme civile de base, d’une part pour réduire les coûts et les risques du développement, d’autre part pour bénéficier d’économies d’échelle dans le soutien ».

Le cockpit d'un H160 civil (© AIRBUS HELICOPTERS - SKIP ROBINSON)

Tout gérer dans le cockpit, sans console tactique en cabine

Alors que le futur hélicoptère intègrera une nouvelle avionique, en l’occurrence la suite FlytX de Thales, d’importants travaux sont également menés sur le système de mission. En sachant que le concept Guépard prévoit de ne pas avoir de console tactique en cabine, l’ensemble des fonctionnalités devant être gérées par les deux pilotes depuis le cockpit, alors que ceux-ci s’appuient parfois, aujourd’hui, sur un troisième homme, l’opérateur tactique devant sa console. « C’est un vrai défi car il y a beaucoup de senseurs et d’informations affluant vers les pilotes, il faut réfléchir à la manière de les gérer et de présenter la situation tactique en minimisant la charge de travail. L’interopérabilité, et la capacité d’échanges d’informations entre les différents acteurs sur le théâtre d’opération, est également prise en compte. Les études préliminaires se poursuivent sur ce point, qui fait l’objet d’une attention particulière ». Surtout qu’en plus des senseurs, il faut aussi prévoir depuis le cockpit la mise en œuvre d’armements, en particulier pour les Guépard Marine, qui seront équipés du nouveau missile antinavire léger développé par MBDA dans le cadre du programme franco-britannique ANL/Sea Venom. Les réflexions se poursuivent également sur le système d’autoprotection de l’appareil, incluant l’intégration de leurres anti-missiles, les choix finaux étant attendus en 2021.

Maquette du Guépard avec missile ANL (© AIRBUS HELCOPTERS - ERIC RAZ)

Quelques spécificités navales mais un réel appareil commun aux trois armées

La version navale du Guépard, destinée à être embarquée sur différents bâtiments de la Marine nationale, dont des frégates, nécessite certaines spécificités du fait de son emploi particulier en milieu maritime, des capacités requises et de son intégration physique à bord d’un navire (sécurisation des appontages sur des plateformes en mouvement et dans des conditions météo parfois très sévères, stockage et entretien dans des hangars aux dimensions réduites notamment). Pour autant, souligne Vincent Chenot, il ne s’agit pas de développer une version spécifique : « Nous sommes vraiment dans l’idée d’une plateforme commune aux trois armées. Au final, il y aura assez peu de composants spécifiques aux Guépard de la Marine nationale, qui se traiteront dans cette configuration essentiellement par des équipements optionnels ». Systèmes de navigation, de communication et de missions, senseurs… la plupart des spécifications du Guépard pour un emploi naval se retrouvent ainsi de façon identique ou similaire dans les ceux de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air. Même pour l’armement, la marine pourra par exemple, si elle le souhaite, bénéficier à terme de capacités souhaitées par d’autres armées, comme les roquettes qui pourraient être intégrées sur les Guépard de l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT). On rappellera que tous les appareils pourront, en outre, mettre en œuvre une mitrailleuse de 7.62 mm en sabord ou des armes d’un calibre 12.7 mm pour des tireurs d’élite. A terme, le H160M pourrait également, à l’instar du Panther, être adapté à la lutte anti-sous-marine avec notamment une capacité d’emport de torpilles. Un tel développement ne fait cependant pas partie des spécifications françaises et, s’il doit être mené, le serait alors pour répondre aux besoins d’un client à l’export.

D’entrée de jeu, la structure du Guépard sera suffisamment robuste pour un emploi naval, les ingénieurs d’Airbus devant cependant encore valider la nécessité de renforcer ou non les trains d’atterrissage des hélicoptères de la marine, dont les manœuvres d’appontage sont parfois violentes, surtout quand la météo est mauvaise. Par rapport à leurs homologues de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air, les Guépard Marine seront en revanche dotés d’un équipement spécifique, le harpon, qui permet de sécuriser leur maintien sur la plateforme hélicoptère d’un bâtiment.

Le Guépard Marine (© AIRBUS HELCOPTERS)

Le Guépard Terre (© AIRBUS HELCOPTERS)

Faut-il ou non pouvoir replier ou démonter la partie haute de la dérive ?

Contrairement à d’autres hélicoptères embarqués, comme l’ancien Lynx ou le Caïman Marine (NH90 NFH), la poutre de queue du Guépard ne sera pas rétractable. Se pose quand même la question de savoir s’il faut prévoir, pour gagner un peu de hauteur, de pouvoir replier ou démonter la partie supérieure de la dérive. L’enjeu est tout d’abord d’être compatible avec les volumes des hangars sur les frégates, corvettes et autres patrouilleurs hauturiers. Airbus a proposé cette option mais, globalement, on se rend compte qu’elle n’est pas absolument nécessaire pour les bâtiments de nouvelle génération, ce problème se posant par exemple pour la Marine nationale uniquement sur les frégates du type La Fayette, dont la durée de vie est assez limitée. Embarquant aujourd’hui des Panther, les dernières FLF sortiront en effet de flotte au début des années 2030, peu de temps donc après la mise en service du Guépard Marine. Quant aux futurs patrouilleurs océaniques (PO) français, dont la tête de série sera livrée en 2025, leur conception n’a pas encore débuté et cet aspect technique peut donc être pris dès l’origine en considération dans le dimensionnement de leurs installations aéronautiques.

L’enjeu est ensuite de faciliter l’aéro-transportabilité de l’hélicoptère à bord d’avions de transport, notamment dans l’A400M. Le choix de pouvoir démonter ou replier la partie haute de la dérive des Guépard sera fait d’ici l’année prochaine, une telle modification allant dépendre donc de l’intérêt opérationnel, mais aussi d’un compromis sur les conséquences de ce choix (études, masse supplémentaire par ajout de pièces, surcoût de maintenance…).

Maquette du Guépard (© AIRBUS HELCOPTERS - ERIC RAZ)

Maquette du Guépard (© AIRBUS HELCOPTERS - ERIC RAZ)

La question très sensible de la corrosion

Après les déboires rencontrés par les Caïman Marine, la question de la corrosion, très sensible en milieu marin, est également un point sur lequel le ministère des Armées, et l’aéronautique navale française, sont particulièrement vigilants. Car il est hors de question, pour la marine, de connaitre les mêmes problèmes avec les Guépard. Chez Airbus Helicopters, on en a bien conscience car on ne sait que trop bien que ces soucis « pourrissent » la vie des clients. « La corrosion est un gros point d’attention et il convient donc de doter l’appareil de protections maximales. Nous avons évidemment pris en compte le retour d’expérience des flottes en service, dont le NH90 qui partage avec le H160 la présence de matériaux composites dans sa structure. Tout un travail a été fait, dès le H160 civil, pour traiter ce sujet, avec par exemple des revêtements de surface spécifiques et des guidelines de design interdisant des situations susceptibles de générer une corrosion galvanique entre matériaux. Soit on l’empêche, soit on intègre un matériau d’interposition ou un revêtement ». Preuve de l’importance du sujet, l’industriel travaille depuis le début du projet en lien étroit avec les spécialistes de l’aéronautique navale. « La marine s’est impliquée très tôt, notamment le CEPA (Centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale, ndlr), sur les aspects liés à la corrosion. Ce que nous faisons ensemble, c’est un vrai travail collaboratif », souligne Vincent Chenot. Des tests ont par exemple été menés en 2019/2020 sur des NH90 afin de tester des éprouvettes représentatives des solutions imaginées pour le H160M. « L’objectif était entre autres de vérifier en situation réelle et opérationnelle les résultats des essais menés préalablement en laboratoire sur les traitements de surface ».

Première expérience de la marine avec les H160 de la flotte intérimaire

Airbus Helicopters et la Marine nationale vont, de plus, bénéficier d’un précieux retour d’expérience avec la flotte intérimaire d’hélicoptères, qui voit la location de douze Dauphin N3, mais aussi de quatre H160, afin de faire la soudure entre le retrait du service des antiques Alouette III (dont les dernières seront mises au rebut en 2022) et l’arrivée des Guépard Marine. Ces derniers doivent, comme on l’a vu, être livrés à partir de 2028 et, le temps des essais, de la vérification des capacités militaires et de leur prise en main, ne seront évidemment pas immédiatement opérationnels. Sans compter que la réception des 49 machines attendues par l’aéronautique navale prendra plusieurs années. Des contrats de location de 10 ans ont donc été conclus avec deux prestataires, DCI et Héli-Union pour les Dauphin N3, et un consortium formé d’Airbus Helicopters, Babcock et Safran pour les H160. Des appareils civils qui vont être équipés de différents systèmes pour répondre aux besoins de la marine (treuil, boule optronique, communications…). Au sein de la flottille 32F, recrée pour l’occasion, les H160 serviront notamment aux missions de recherche et de sauvetage en mer depuis Lanvéoc-Poulmic, en face de Brest, et Maupertus près de Cherbourg. « Le fait que la marine dispose avec la flotte intérimaire de H160 est quelque chose de très important, sur le plan opérationnel car ce seront les premiers hélicoptères de ce type employés sur ces missions, et pour échanger avec les marins sur le plan technique, ce sera une formidable opportunité. Nous pourrons ainsi échanger sur le design de la machine, leur vécu en opérations et, ainsi, générer un retour d’expérience qui contribuera encore plus efficacement à la préparation du Guépard ».

La première de ces quatre machines, livrables en 2022, est en cours de construction sur la chaine d’assemblage final (final assembly line – FAL) de Marignane.

LA FAL de Marignane (© AIRBUS HELCOPTERS - THIERRY ROSTANG)

Une production répartie sur plusieurs sites européens d’Airbus

Concernant le montage industriel retenu pour le H160, et qui concernera dans le sillage des hélicoptères civils la version militaire, la réalisation de l’appareil implique, comme pour tous les programmes du groupe Airbus, une production répartie entre différents sites du groupe européen. Les éléments arrivant à la FAL de Marignane proviennent de plusieurs sites, sous forme de MCA (major component assembly) avec, souligne Vincent Chenot, « un fort niveau de maturité, ce qui permet de réduire les risques et d’obtenir un cycle de production plus court. Les structures livrées sont pré-équipées et ont déjà, par exemple, une partie des faisceaux électriques en place ». Le site Airbus de Donauwörth, en Allemagne, fournit la cellule du H160, alors que l’usine espagnole d’Albacete est en charge de la queue de l’appareil. Le site de Paris - Le Bourget produit quant à lui les pales, alors que Marignane, en dehors de la FAL, a deux autres grands rôles dans la production de l’appareil : les ensembles dynamiques et la fabrication du cockpit. Ce dernier est livré à la FAL d’un seul bloc et complètement équipé, cet ensemble concentrant une partie importante des faisceaux électriques de l’hélicoptère.

Une maintenance facilitée grâce au numérique

Chez Airbus Helicopters, on souligne également les efforts réalisés pour optimiser la maintenance du nouvel appareil, son premier programme ayant bénéficié d’une conception entièrement numérique. « Des gros travaux ont été menés sur le H160 pour faciliter le soutien de la machine, qui a été développée avec une maquette numérique 3D complète qui continue de servir pour le Guépard. L’accessibilité aux composants est un élément crucial pour réduire le temps de maintenance. Nous travaillons par exemple sur la définition du nez du Guépard, qui nécessite d’être en partie redessiné pour intégrer le radar et le système d’autoprotection tout en conservant un accès facile aux batteries, ce qui conduit à plusieurs itérations. Pour cela, la maquette numérique est un atout considérable. Avant, on ne se rendait compte du résultat des phases de design que sur des prototypes, alors qu’aujourd’hui on optimise le design beaucoup plus tôt ». Dans le même temps, les ingénieurs d’Airbus réfléchissent à l’allègement de la maintenance par la réduction des actions à accomplir, « l’ambition étant de réduire la charge de travail avec moins de tâches et des tâches plus simples ». Et puis il y a aussi une nouvelle approche, directement liée là aussi aux progrès technologiques, à la digitalisation des systèmes et à de nouveaux outils numériques qui, au-delà de permettre le développement de la maintenance prédictive, facilitent aussi chaque jour la gestion technique. « L’objectif est d’obtenir une machine la plus simple possible à soutenir au quotidien. La documentation technique, auparavant, était constituée de longues instructions imprimées sur du papier. Maintenant, nous avons une base numérique, des visualisations 3D, des vidéos… on profite à fond du digital pour aller plus vite, mieux sécuriser les procédures et limiter les erreurs. Et puis il y a maintenant de nombreux équipements qui sont capables de s’autotester ». Sur ces questions, l’hélicoptériste travaille également en étroite collaboration avec les militaires, notamment les marins. « La collaboration avec les marins est très importante, ils ont été présents dès le début de l’histoire et travaillent étroitement avec nous sur le programme de maintenance du Guépard ».

Organisation du soutien entre l’armée et l’industriel

Mais pour que tout cela fonctionne, il faut aussi une organisation solide et efficace dans le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères une fois que ceux-ci seront livrés aux armées. Une problématique qui s’inscrit aussi dans le cadre de la réforme du MCO aéronautique lancée par le ministère, et dans la lignée des récents contrats de verticalisation sur d’autres plateformes. « Sur cet aspect nous travaillons avec la DGA, la DMAé (Direction de la Maintenance Aéronautique, ndlr) et les forces pour déterminer quel sera le meilleur modèle de soutien pour le Guépard. C’est un sujet complexe qui doit prendre en compte de nombreux facteurs avec notamment une diversité d’emploi très forte pour cette flotte, entre des bases en métropole, des opérations embarquées et des opérations extérieures. Les chaînes logistiques, le pilotage technique, l’organisation de la maintenance (avec les contraintes de ressources humaines et techniques), le niveau de délégation des tâches aux industriels en comparaison des activités qui resteront effectuées par des entités étatiques, sont autant de paramètres qui entrent en jeu dans la disponibilité des appareils et dans le coût du soutien. Le schéma final sera tranché l’année prochaine à l’occasion de la signature du contrat qui lancera le programme et inclura un volet portant sur le soutien initial des machines ».

