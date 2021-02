Helsinki Shipyard met sur cale le second navire d’expédition de Swan Hellenic

Le chantier finlandais Helsinki Shipyard a procédé le 4 février à la mise sur cale du SH Vega, second d’une série de trois navires d’expédition destinés à la compagnie Swan Hellenic. Livrable en avril 2022, ce bateau de 113 mètres de long et 10.500 GT de jauge comptera 76 cabines, soit une capacité de 152 passagers, servis par 120 membres d’équipage. Conçu pour évoluer en zones polaires (standard PC5), il sera équipé d’une propulsion diesel électrique de 4.6 MW et d’un parc…