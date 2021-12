Histoires pour enfants qui rêvent d’explorer les océans !

Imaginez des filles et des garçons, des femmes et des hommes, plus extraordinaires que des héros de romans. Imaginez des aventures capables de vous embarquer aux quatre coins du monde… C’est ce que proposent les éditions Paulsen, dans leur nouvel album 30 destins de marins. Et c’est un pari réussi !

L’auteure, Victoria Jacob, journaliste spécialisée, a sélectionné des figures connues ou inconnues du monde de la mer, navigateurs, pêcheurs, écrivains, photographes, biologistes… Tous sont réunis par leur passion de la mer et par un destin hors norme. Car ils ont osé, ils ont persévéré, ils ont parfois échoué, mais ils se sont toujours dépassés pour vivre leurs rêves maritimes. Autant d’histoires capables de faire rêver les enfants et jeunes adolescents.

L’album

Des femmes et des hommes engagés pour la mer

Madison a tout quitté pour vivre au plus près des requins, Damien est devenu champion de voile paralympique, Anita fut la première femme à exercer le métier d’océanographe, Arthur a sauvé les rescapés du Titanic, Florence milite pour une pêche équitable… Sur un canot pneumatique, un trois-mâts, un trimaran, une planche de surf, un chalutier, à bord d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins, en kayak ou en combinaison de plongée... Pour ces passionnés du monde de la mer, tous les moyens sont bons pour assouvir leur soif de découverte, relever les défis les plus fous, battre des records, étudier et protéger la faune marine, remplir leur mission ou venir au secours des navigateurs en détresse.

Du passage du Nord-Ouest à l’océan Indien, du littoral français au large des îles Canaries, entre instants mythiques et belles histoires humaines, cet ouvrage magnifiquement illustré offre un voyage sur tous les océans.

Une belle manière de faire germer les graines d’explorateurs d’océans.

L’auteure et l’illustratrice

Emmanuelle Halgand est auteure et illustratrice jeunesse. Elle a (entre autres) illustré Le voyage des éléphants (Magellan) et La lumière de Bouchka (éditions du mercredi).

Victoria Jacob est rédactrice en chef adjointe des magazines J’aime lire Max et Je bouquine.

