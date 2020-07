Holland America Line: quatre navires vendus

Ils font partie des neuf paquebots, et ce n’est sans doute qu’un début, dont Carnival Corporation va se séparer en raison de la crise du coronavirus. Hier, l’une de ses filiales, Holland America Line, a annoncé la vente de quatre des quatorze navires de sa flotte. Il s’agit des deux dernières unités de la S Class que la compagnie exploitait encore, les Maasdam et Veendam, mis en service en 1993 et 1996, ainsi que deux des quatre R Class, le Rotterdam et l’Amsterdam, opérationnels depuis 1997 et 2000.

Le Rotterdam (© MICHEL FLOCH)

Ces bateaux ont été selon l’armateur vendus par paire, mais on ne sait pas encore à qui. HAL précise seulement que les deux S Class seront transférés le mois prochain à une compagnie, alors que les R Class rejoindront un autre opérateur en fin d’année.

Pour mémoire, les deux S Class qui avaient déjà quitté la flotte d’HAL, les ex-Statendam (1992) et ex-Ryndam (1994), ont été transférés en 2014 chez P&O Cruises Australia, une autre filiale de Carnival, avant d’être vendus à la compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages. Le premier (qui avait été renommé Pacific Eden) y est exploité depuis l’an dernier sous le nom de Vasco da Gama et sera rejoint en 2021 par le second (Pacific Aria), qui sera renommé Ida Pfeiffer. Il conviendra de voir si CMV peut profiter de la situation pour compléter sa flotte.

Le Vasco da Gama, ex-Statendam, est exploité depuis 2019 par CMV (© FABIEN MONTREUIL)

Tous ces navires ont été construits en Italie par Fincantieri. Les S Class sont des unités 219 mètres et 55.450 GT de jauge pouvant accueillir 1250 passagers. Un peu plus grands, les R Class mesurent 238 mètres pour 61.800 GT et 1400 passagers.

A l’issue de ces départs, il ne restera donc à Holland America que dix paquebots, soit les deux derniers R Class, les Volendam (1999) et Zaandam (2000) ; les quatre V Class - Zuiderdam (2002), Oosterdam (2003), Westerdam (2004) et Noordam (2006) – navires de 291 mètres, 81.800 GT et 1900 passagers ; les deux Signature Class – Eurodam (2008) et Nieuw Amsterdam – de 285 mètres, 86.300 GT et 2100 passagers ; et deux des trois nouveaux Pinnacle Class, les Koningsdam (2016) et Nieuw Statendam (2018) de 299 mètres, 99.800 GT et 2650 passagers. Le dernier paquebot de cette série, qui reprendra le nom de Ryndam, doit normalement être livré en 2021 par Fincantieri.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Le Westerdam (© FABIEN MONTREUIL)

l'Eurodam (© FABIEN MONTREUIL)

Le Nieuw Statendam (© FABIEN MONTREUIL)