Hornsea Two : première fondation d’éolienne installée

La première des 165 fondations monpieux pour des éoliennes Siemens Gamesa de 8 MW du futur champ britannique d’Hornsea Two a été installée avec succès, a annoncé le groupe danois Ørsted, vendredi dernier. Il y a une semaine déjà, le jacket de la sous-station avait été mis en place. Après Hornsea One (1.2 GW), ce futur champ de 1.4 GW situé au large du Yorkshire doit devenir le plus grand parc éolien offshore au monde, alimentant 1.3 million de foyers. Le jack-up Innovation de Deme a été déployé sur zone pour installer les monopieux fournis par le groupe allemand EEW.

