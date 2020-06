Hurtigruten positionne des croisières au départ de Douvres et Hambourg

L'impact de la pandémie du Covid sur la croisière est déjà en train de se concrétiser. Partir moins loin, avec un départ près de chez soi et sur des navires plus petits : la compagnie norvégienne Hurtigruten a décidé de jouer cette carte en repositionnant trois de ses navires de croisières sur des lignes au départ de Bergen, Hambourg et Douvres. Ces trois bateaux, ropax construits à l'origine pour la route de l'Express Côtier le long de la côte norvégienne, vont passer en chantier pour être transformés en véritables bateaux de croisière. Hurtigruten, n'ayant à compter de 2021 plus le monopole de la route côtière qu'il va partager avec Havila Kystruten, repositionne donc une partie de sa flotte sur de nouvelles missions.

A compter de janvier 2021, l'Otto Sverdrup (actuel Finnmarken) va être basé dans le port de Hambourg, qu'Hurtigruten, qui compte une importante clientèle allemande, fréquente déjà régulièrement. Il y effectuera deux itinéraires, un l'hiver et un l'été, en direction du Cap Nord, en passant par les Lofoten et les fjords de la côte ouest norvégienne. Le Maud (actuel Midnatsol) proposera des rotations similaires au départ de Douvres, ainsi qu'un circuit autour des îles britanniques et un autre en Scandinavie du Sud. Enfin, le Trollfjord sera aligné sur un itinéraire norvégien au départ de Bergen et à destination du Cap Nord, avec des escales dans des ports plus petits comme Reine aux Lofoten, Fjærland ou encore Træna.

Pour mémoire, Hurtigruten, qui n'a gardé que deux navires en service en Norvège pendant la période du confinement, a annoncé la reprise de ses croisières Express Côtier à partir du 16 juin et ce alors que la Norvège a annoncé, pour le moment, la fermeture de ses frontières pour une grande partie des ressortissants européens jusqu'à fin août.

