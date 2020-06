Hurtigruten reprend en Norvège et au départ d'Allemagne

Comme annoncé, le Finnmarken, navire de la compagnie norvégienne Hurtigruten, a appareillé lundi soir de Bergen pour la reprise des croisières de l’Express Côtier. A son bord, 200 passagers de nationalité norvégienne et danoise. Pour mémoire, la Norvège a rétabli, depuis le 15 juin, la libre-circulation sur son territoire des ressortissants de l’Union nordique (Finlande, Islande, Danemark, Iles Féroé, Groenland) à l’exception de la Suède, toujours sévèrement impactée par le Covid-19.

Cette semaine, trois autres navires (Trollfjord, Midnatsol et Richard With) vont également appareiller pour des croisières Express Côtier.

Par ailleurs, Hurtigruten annonce également le lancement de rotations au départ de Hambourg à bord du Fridtjof Nansen, à compter du 26 juin. Cette croisière, exclusivement destinée au public allemand, durera 15 jours le long des côtes norvégiennes. Les observations et visites des fjords se feront depuis le navire, les ressortissants allemands n’étant pas encore autorisés à entrer en territoire norvégien. Il devrait y avoir six croisières de ce type entre le 26 juin et le 4 septembre. Le Roald Amundsen, quant à lui, devrait démarrer sa saison au départ de Tromsø pour des croisières de 7 jours vers le Spitzberg.

Hurtigruten annonce que pour cette saison estivale, seule 50 % de la capacité des navires pourra être réservée.

