Hurtigruten victime d'une grave cyber-attaque

Après CMA CGM et l'Organisation maritime internationale en octobre, Maersk ou MSC il y a quelques mois, c'est au tour du groupe norvégien Hurtigruten de subir une cyberattaque. Cette dernière, visiblement constitué par un rançongiciel (ransomware), a été qualifiée de sérieuse par le groupe et aurait touché toute son infrastructure IT ainsi que son parc téléphonique. Hurtigruten indique qu'il n'y a, en revanche, aucune conséquence sur ses deux seuls navires en mer, actuellement affectés à la desserte des ports du nord de la Norvège.

Depuis le début de l'année, et notamment depuis les différents confinements, on assiste à une véritable explosion des cyberattaques dans le monde maritime. Et ce alors qu'une résolution de l’OMI sur la cybersécurité doit entrer en vigueur en janvier 2021. Elle prévoit que les administrations maritimes vérifient que les systèmes ISM (International safety management) des armateurs et navires couvrent ces risques. L'organisation internationale a, par ailleurs, subi elle aussi une attaque massive la semaine dernière.

