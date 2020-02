Hydrogène : CMA CGM s'associe à Energy Observer

e Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, pionnier de la transition énergétique, s’associe à Energy Observer, premier navire hydrogène autour du monde.

Une ambition commune : un transport maritime zéro émission

Ancien bateau de course de légende, Energy Observer est une véritable plateforme expérimentale des énergies de demain. Il parcourt le monde pour accélérer le déploiement des solutions les plus innovantes pour l’environnement.

Notre partenariat a pour objectif de favoriser l’émergence d’énergies plus propres et plus durables pour supprimer les émissions de CO 2 , les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Il vise à expérimenter, tester et développer des solutions énergétiques basées sur l’hydrogène, le solaire, l’hydrolien et la propulsion vélique.

Un défi partagé : déployer l’hydrogène à grande échelle pour le transport maritime

Inépuisable, l’hydrogène génère jusqu’à 4 fois plus d’énergie que le charbon et 3 fois plus que le gazole. L’hydrogène vert utilisé par Energy Observer est produit à base d’eau de mer et via les sources d’électricité renouvelables embarquées (solaire, éolien, hydrolien). Sa production et sa combustion n’émettent ni gaz à effet de serre ni particules fines.

CMA CGM mettra au service de ce navire laboratoire son expertise industrielle pour favoriser le déploiement de l’hydrogène comme mode de propulsion zéro émission du transport maritime dans les années à venir.

Un partenariat fédérateur, accélérateur de solutions innovantes pour l’environnement

Les experts en R&D de CMA CGM et d’Energy Observer fédèreront leurs compétences et leurs connaissances pour développer les solutions technologiques capables de limiter l’impact environnemental du transport maritime. La mobilisation de CMA CGM permettra d’envisager l’industrialisation des nouvelles solutions énergétiques concrètes expérimentées à bord de ce smart grid flottant.

CMA CGM mettra également au service d’Energy Observer son savoir-faire maritime et logistique. Le village d’Energy Observer sera conçu à partir de conteneurs transformés et transportés grâce à la forte mobilisation opérationnelle de l’ensemble du réseau de CMA CGM à travers le monde. Il sillonnera la planète pour présenter les dernières innovations technologiques au plus grand nombre et sensibiliser tous les publics aux enjeux de la transition écologique.

CMA CGM : un leader du transport maritime et de la logistique pionnier de la transition écologique

CMA CGM est engagé depuis de nombreuses années dans la protection de l’environnement et la réduction de son empreinte carbone. Entre 2005 et 2015, le Groupe a réduit ses émissions de CO 2 par conteneur transporté de 50% et s’est fixé un objectif de réduction de 30% complémentaires entre 2015 et 2025.

Tanya Saadé Zeenny, Directeur Général Délégué du Groupe CMA CGM, déclare « CMA CGM s’engage avec Energy Observer pour accélérer l’émergence des solutions énergétiques de demain, particulièrement de l’hydrogène. Notre partenariat mobilisera tout le savoir-faire de CMA CGM. Nos équipes d’ingénieurs et d’experts de la R&D sont déjà à pied d’œuvre et notre réseau mondial sera fortement mobilisé pour assurer le support logistique des escales mondiales d’Energy Observer ».

Victorien Erussard, Fondateur et capitaine d’Energy Observer, rappelle ainsi : « Leader de la transition énergétique du transport maritime, CMA CGM est un acteur fondamental pour faire avancer notre quête de transports propres. L’immense expérience industrielle maritime de CMA CGM, nos ingénieurs respectifs et nos partenaires technologiques, nous donnent toutes les cartes pour atteindre des objectifs ambitieux mais qui deviennent réalistes. Nous sommes tous animés par la même passion des technologies et la volonté de développer des solutions d’énergies alternatives. La Mer en partage n’est pas un vain mot pour nous, il est temps de partager nos compétences pour protéger notre environnement de prédilection : l’Océan. Nous sommes heureux de rejoindre les plus de 500 navires de la flotte CMA CGM ».

Communiqué de CMA CGM