Hydrogène de France et ABB veulent produire des piles à hydrogène d'un MW

La société bordelaise Hydrogène de France, qui produit des centrales électriques fonctionnant avec des énergies renouvelables et des batteries, vient de signer un protocole d'entente avec le groupe ABB pour la fabrication de piles à hydrogène de forte puissance (plus d'1 MW) destinés aux grands navires. Ce nouveau système sera basé sur la pile à combustible issue d’une collaboration entre ABB et Ballard. Il sera fabriqué dans l’usine de piles à combustible de forte puissance de HDF Industry à Bordeaux.

Pour mémoire, Ballard et ABB travaillent depuis 2018 pour mettre au point un système de forte puissance propre qui puisse être maritimisé. L’objectif des deux sociétés est d’arriver à concevoir un système de la taille d’un moteur marin conventionnel dont la puissance avoisinerait 3 MW. Récemment, Ballard a produit des systèmes de l’ordre du mégawatt enfermés dans des conteneurs de 40 pieds. Ils utilisent la technologie des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) et ne relâchent aucune émission toxique dans l’air (uniquement de l’eau).

