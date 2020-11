Hydrogène liquide : LMG Marin conçoit un cargo pour Wilhelmsen

Nouveau projet hydrogène chez LMG Marin. Le bureau d’études en architecture navale et ingénierie offshore et maritime implanté à Toulouse et Bergen (Norvège) a conçu pour l’armateur norvégien Wilhelmsen un cargo de 130 mètres de long fonctionnant avec de l’hydrogène liquide vert (certainement à partir d'énergie hydroélectrique). Ce projet à échéance 2024 baptisé HySHIP a reçu, le mois dernier, un soutien de 8 millions d’euros de l’Union européenne. Il réunit un consortium de 14 partenaires internationaux, dont les norvégiens Kongsberg, Equinor et Norled, mais aussi trois français : LMG Marin, Air Liquide et PersEE.

Le navire concept Topeka sera propulsé par 3 MW de piles à combustible à hydrogène associées à 1 MWh de batteries. Il utilise de l’hydrogène liquide (LH2) maintenu à -250 degrés, ce qui permet de réduire l’encombrement par rapport à l’hydrogène gazeux compressé à 350 bars, et d’avoir une meilleure densité énergétique. Mais, s’il permet d’envisager des traversées plus longues, il exige un processus compliqué, énergivore et coûteux. Il est donc encore rare, mais la Norvège pourrait profiter de ses importantes ressources hydroélectriques pour développer la production d’hydrogène liquide. Quoi qu’il en soit, la technologie de propulsion à hydrogène développée pour ce projet doit être duplicable à d’autres.

(© LMG MARIN)

Mais ce n'est pas tout. « Ce projet ambitionne de réduire le coût de développement et d'exploitation de navires utilisant l’hydrogène liquide (LH2) comme source de propulsion à travers l’Europe», indique LMG Marin. Il recouvre en effet plusieurs objectifs : construire et concevoir ce nouveau type de navire d'une part, mais aussi développer la chaîne d’approvisionnement et une plate-forme d’avitaillement en hydrogène liquide, d'autre part. Le navire assurera un service régulier de transport de fret le long des côtes norvégiennes et transportera du LH2 conteneurisé vers les centres de soutage. Ainsi, « HySHIP sera à la fois une validation à grande échelle du navire, de son système d'alimentation innovant et du réseau de distribution. Les centres de soutage fourniront à l'avenir d’autres navires à propulsion LH2, et participeront au déploiement de l’hydrogène comme source de propulsion maritime en Europe ».

LMG Marin participe par ailleurs déjà au développement d'une paire de ferries pour Norled longs de 82 mètres, 295 passagers et 80 voitures, qui seront dotés d'une propulsion à hydrogène. Le premier est prévu pour être converti ultérieurement, tandis que le second fonctionnera tout de suite à l'hydrogène liquide. Ce dernier, équipé de batteries Li-Ion et de deux piles à combustibles (200kW chacune) associées à une citerne d’hydrogène liquide (80 m3), est construit par Westcon. La coque acier doit être remorquée de la Turquie (chantier Norse) vers la Norvège, au milieu du mois. Il doit entrer en service fin 2021.

