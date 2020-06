Iberdrola concrétise les premiers 1100 emplois en France grâce au projet éolien de Saint-Brieuc

Communiqué d’Iberdrola, 18/06/20. Iberdrola confirme le lancement de son investissement de 4 milliards d’euros en France. Le contrat pour la fourniture des fondations, dont le montant total s'élève à 350 millions d'euros, a été signé ce matin par le président d’Iberdrola, Ignacio Galán. Les composants des fondations seront assemblés sur le polder du port de Brest.

Les premiers 1100 emplois se concrétisent en France par la signature des contrats liés au parc éolien de Saint-Brieuc.

L’installation sur le port de Brest marque une étape décisive dans la mise en place d’une filière liée aux énergies marines en France et plus particulièrement en Bretagne. Ainsi, Iberdrola contribue à moderniser l'industrie de la construction navale à travers l'Europe, en offrant de nouvelles compétences et de nouveaux secteurs d'activité aux installations portuaires existantes.

Ce nouvel accord rassemble l'expérience et les connaissances des professionnels de toute l’Europe et entame la voie de la relance verte et de la croissance durable souhaitée par l'Union européenne et la France.

Le président d’Iberdrola Ignacio Galán a souligné qu'avec ce contrat, en plus de développer l’énergie propre qu’est l’éolien en mer, « Nous démontrons que l'économie verte est un grand vecteur d'industrialisation, d'emploi durable et de qualité, à l’heure où la relance économique est plus importante que jamais […]. Je suis très fier que ce projet soit l’occasion de créer une nouvelle ligne d’activité dans le port de Brest, comme cela s’est produit par le passé lors d’autres projets ».

Iberdrola, son engagement ferme en faveur de l’énergie éolienne

Près de vingt ans après être devenu un pionnier dans le domaine de l’énergie éolienne terrestre, Iberdrola continue d’être à la pointe du développement de l’éolien offshore, un marché au fort potentiel.

L’entreprise prévoit d’exploiter 2 000 MW d’énergie éolienne en mer à la fin de 2022 et 3 000 MW d’ici 2024.

Une accélération des investissements, qui atteindra cette année le record historique de 10 milliards d'euros soit 40% de plus que la moyenne des cinq dernières années.

Le projet de la Baie de Saint-Brieuc réaffirme l'engagement d'Iberdrola sur le marché français, dans lequel elle prévoit d'investir jusqu'à 4 milliards d'euros au cours des quatre prochaines années. Il s'agira de la première installation éolienne offshore d'Iberdrola en France. Avec 496 MW, Saint-Brieuc aura une capacité suffisante pour fournir de l'énergie propre à 835 000 personnes.